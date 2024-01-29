Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından belirlenen Oskar Ödülleri düzenlenen törenle verildi

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu 2023 Yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcilerinden belirlediği kişilere belgelerini dün (Pazar) düzenlenen törende verildi.

Federasyon yönetim kurulu, Grand Master, Komite başkanları ve Milli takım antrenörleri ile yaptığı ortak toplantıda; Faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2023 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve temsilcise ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından takdim edildi.

Tören öncesinde taekwondo ve karate takımları katılımcılara özel gösteri yaptı.

Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen açılış konuşmasında başarılı olanları tebrik ederek başarı diledi.

Gökbilen “Salonun ısıtma-soğutma sistemi yılan hikayesine döndü”

Gökbilen yılan hikayesine dönen salonun ısıtma soğutma sisteminin artık yapılmasının şart olduğunu söyleyerek siyasilerin de bu konuya hassasiyet göstermelerini istedi.

Tatar “Ambargolardan dolayı Avrupa utanması lazım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada Kıbrıs Türkü’ne yapılan ambargolardan dolayı avrupa ülkelerinin utanması gerektiğini belirterek ambargoların insanlık dışı olduğunu söyledi.

Töre “Sporcularımızın ülkeyi tanıtması çok önemli”

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında ödül almaya hak kazananları kutlayarak başarı diledi ve KKTC’nin sonsuza dek yaşaması için sporcuların ülkeyi tanıtmasının önemine vurgu yaptı.Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Ödülleri Protokol verdi

2023 yılının başarılılarına Martıalarts Oscar ödülleri Pazar günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi başkanı Zorlu Töre, Başbakan yardımıcısı Turuzim Çevre ve Gençlik bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ulaştırma bakanı Erhan Arıklı, Emekli Korgeneral Ömer Paç, TC Elçiliği Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ve Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu verdiler