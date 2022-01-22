Taekwondo Ligi başladı

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22/01/2022

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Taekwondo Ligi başladı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 10 Takımlı  Taekwondo liginin ilk hafta müsabakaları önceki gün (Cuma) yapıldı.

Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Federasyon, Bölge ve  kulüp  temsilcileri verirken  müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

Lig Maçları sonunda yapılan Dünya şampiyonası Deneme ferdi  Hyong Müsabakalarında da aşağıdaki sonuçlar alınmıştır

 

BAYANLAR

1.Kategori:     1.Karmen Küçük        2.Sinem Naz Süvari               3.Stefaniya Gukovskaya

2.Kategori:     1.Şebnem Eryiğit       2.Spellane Gankama              3.Nisa Gukaeva

3.Kategori:     1.Zeynep Keskin        2.İrina Dergaus                      3.Yağmur Sel

 

ERKEKLER

1.Kategori:     1.Ömer Faruk Türe    2.Sam Norozi                         3.Maxim Sopyluk

2.Kategori:     1.Özkay Ramiz

3.Kategori:     1.İgor Dergaus

22/01/2022 16:33
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TAGS: Taekwondo
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