Taekwondo Ligi tamamlandı

Taekwondo Judo Karate Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen 10 Takımlı  Taekwondo liginin  9. Ve son hafta Müsabakaları  Çarşamba günü  Avrasya Taekwondo Merkezinde  yapıldı.

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27/12/2024

Taekwondo Ligi tamamlandı

Taekwondo Judo Karate Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen 10 Takımlı  Taekwondo liginin  9. Ve son hafta Müsabakaları  Çarşamba günü  Avrasya Taekwondo Merkezinde  yapıldı.

9 haftalık ligin sonunda Girne Taekwondo Judo Karate Aikido İhtisas kulübü şampiyon olurken, Lefkoşa Taekwondo Judo Karate ihtisas kulübü ikinci, Gazimağosa Şampiyonlar Taekwondo kulübü üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp.Zafer .Gökbilen,Federasyon ,Bölge ve  kulüp  temsilcileri verirken  Müsabakaları  Master Öykü Ergin, Ali Uslu, Ceyda Uçaner ,Federasyon Kokartlı kokartlı hakemlerimiz ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler

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TAGS: Taekwondo
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