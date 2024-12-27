Taekwondo Ligi tamamlandı

Taekwondo Judo Karate Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen 10 Takımlı Taekwondo liginin 9. Ve son hafta Müsabakaları Çarşamba günü Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

9 haftalık ligin sonunda Girne Taekwondo Judo Karate Aikido İhtisas kulübü şampiyon olurken, Lefkoşa Taekwondo Judo Karate ihtisas kulübü ikinci, Gazimağosa Şampiyonlar Taekwondo kulübü üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp.Zafer .Gökbilen,Federasyon ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken Müsabakaları Master Öykü Ergin, Ali Uslu, Ceyda Uçaner ,Federasyon Kokartlı kokartlı hakemlerimiz ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler