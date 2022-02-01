Taekwondo Oskarları verildi

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından belirlenen başarılı sporculara ödülleri düzenlenen törende verildi

Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu 2021 Yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcilerinden ödüle layık gördüğü kişilere ödüllerini önceki gün (Pazar) düzenlenen Oskar ödül töreninde verildi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde muhteşem Taekwondo Judo Karate Aikido Kunfu gösterileri sonunda Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Başbakan Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptılar.

Sporcularımıza daha iyi imkanlar sunacağız

Başbakan Faiz Sucuoğlu , konuşmasında gençlere sahip çıkmanın önemini belirterek “Gençlere sahip çıkma konusunda Gökbilen federasyonu başarılı işler yapıyor. Kendilerini kutluyorum. Salondaki ısıstma soğutma sisteminin sıkıntısını gördük. Avrasya salonunun ısıtma saoğutma sistemini bir an önce ihaleye çıkarak sporcularımızın daha iyi şartlarda spor yapmasını sağlayacağız” dedi.

Her alanda KKTC’yi temsil ediyoruz

Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de konuşmasında pandemiye rağmen alınan önlemlerle faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ettiklerini ve ulusal olduğu kadar uluslararası organizasyonlarda da yarışarak KKTC’nin adını duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çok sayıda yetkili katıldı

Törene Başbakan Faiz Sucuoğlu, GKK Komutanı Tüm general Zorlu Topaloğlu, dışişleri bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bayındırlık Ulaştırma bakanı Resmiye Canaltay, TC Büyükelçiliği spor koordinatörü MitatTekçam, DP Milletvekili Serhat Akpınar, UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Özdemir Berova, Hasan Küçük, Alişan Osan, Sadık Gardiyanoğlu, Emrah Yeşilırmak, Cumhurbaşkanlığını Temsilen Çağın Zort, Spor Dairesi dış ilişkiler amiri ve Cumhurbaşkanlığı spor danışmanı Sertaç Bozatlı, Kempo Federasyonu Mehmet İngenç katılarak, ödül verdiler

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01/02/2022 09:47