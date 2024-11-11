Taekwondo’cular Atatürk’ü anısına yarıştı

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11/11/2024

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Taekwondo’cular Atatürk’ü anısına yarıştı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde organizasyon düzenlendi.

10 Kasım Atatürk’ü anma Hyong şampiyonası dün (Pazar) Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner, Cansu Keskin ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye  girenlere ödüllerini Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp  temsilcileri  verdiler.

BAYANLARSONUÇLARI

1.Kategori:      1. Emine Şahin                       2.Azra Güler Karataş             

2.Kategori:      1.İnci Demir                           2.Tuvana Yeleğen                                          

3.Kategori:      1.Melisa Türkmen                  2.Berrak Su Kaplan               

4.Kategori:      1.Arosha Anari                       2.Gülenay Çağlar                                           

5.Katagori:      1.Zeynep Kürekçi                   2.Melis Mina Kızıltaş

6.Katagori:      1.Melek Ünver                        2.Zeliha Arpacıoğlu               

7.Katagori:      1.Hira Kürekçi                        2.RojbinÖzer  

ERKEKLER SONUÇLARI                                               

1.Kategori:      1.Doruk Dinçer Kılıç              2.Doğu Göktürk Yeleğen                  

2.Kategori:      1.Mustafa Kemal Çağlar        2.Baran İlhan Dinçkuyucu                 

3.Kategori:      1. Arda Yavuzeş                     2.Kıvanç Tükel                      

4.Kategori:      1.Ali Arpacıoğlu                     2.Boran Niyazi Dinçkuyucu  

5.Kategori:      1.Yaman Doruk Durmaz        2.Stev Kimpolo

           

11/11/2024 10:40
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TAGS: Taekwondo
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