Taekwondocular Eşref Bitlis anısına yarıştı
03/02/2025
Taekwondo Judo Karate Aİkido Federasyonu tarafından 2025 yılı faaliyet programı dahilinde organize edilen Şht. Org. Eşref Bitlis Çiftler Karışık Hyong Şampiyonası dün (Pazar) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde düzenlenen şampiyonaya tüm bölgelerden sporcular katılırken, şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen ödül töreninde Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Zeynep Kürekçi
2.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu 2. Rojbin Özer
3.Kategori: 1. Arosha Anari 2. Azra Arslan
4.Kategori: 1. Duru Nisa Üzüm 2. Müesser Serdar
5.Katagori: 1. İnci Demir 2. Gülenay Çağlar
6.Katagori: 1. Tuvana Yeleğen 2. Melisa Türkmen
7.Kategori: 1. Betül Aydın 2. Mina Artan
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Nesim Can Tosun 2. Doruk Önder
2.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen 2. Arian Khalikara
3.Kategori: 1. Emir Talha Keklik 2. Alp Şengil
4.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Yaman Doruk Durmaz
5.Kategori: 1. Mustafa Kemal Çağlar 2. Ali Arpacıoğlu
6.Kategori: 1. Arda Yavuzeş 2. Çetin Karahan
7.Kategori: 1. Yağız Efe Alp 2. Michael Tobickyk
8.Kategori: 1. Hamza Arslan 2. Kerem Kencebay