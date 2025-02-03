Taekwondocular Eşref Bitlis anısına yarıştı

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03/02/2025

Taekwondocular Eşref Bitlis anısına yarıştı

Taekwondo Judo Karate Aİkido Federasyonu tarafından 2025 yılı faaliyet programı dahilinde organize edilen Şht. Org. Eşref Bitlis Çiftler Karışık Hyong Şampiyonası dün (Pazar) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde düzenlenen şampiyonaya tüm bölgelerden sporcular katılırken, şampiyonayı, Senior Masterler  Öykü Ergin, Ali Uslu  Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye  girenlere ödülleri düzenlenen ödül töreninde Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp  temsilcileri  verdiler.

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori:      1. Melek Ünver                       2. Zeynep Kürekçi

2.Kategori:      1. Zeliha Arpacıoğlu               2. Rojbin Özer                        

3.Kategori:      1. Arosha Anari                      2. Azra Arslan           

4.Kategori:      1. Duru Nisa Üzüm                 2. Müesser Serdar                  

5.Katagori:      1. İnci Demir                          2. Gülenay Çağlar

6.Katagori:      1. Tuvana Yeleğen                  2. Melisa Türkmen

7.Kategori:      1. Betül Aydın                        2. Mina Artan

 

ERKEKLER SONUÇLARI                                               

1.Kategori:      1. Nesim Can Tosun               2. Doruk Önder

2.Kategori:      1. Doğu Göktürk Yeleğen      2. Arian Khalikara

3.Kategori:      1. Emir Talha Keklik              2. Alp Şengil  

4.Kategori:      1. Şakir Atınç Yağızsoy         2. Yaman Doruk Durmaz

5.Kategori:      1. Mustafa Kemal Çağlar       2. Ali Arpacıoğlu

6.Kategori:      1. Arda Yavuzeş                     2. Çetin Karahan

7.Kategori:      1. Yağız Efe Alp                     2. Michael Tobickyk

8.Kategori:      1. Hamza Arslan                     2. Kerem Kencebay

 

 

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TAGS: Taekwondocu, Eşref Bitlis
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