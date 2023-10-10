Taekwondocular Hüsrev Çağın anısına yarıştılar
10/10/2023
Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından Hüsrev Çağın anısına düzenlenen Hyong/Pumse şampiyonası hafta sonu gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner, Açelya Ergin, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Bayanlar hyong sonuçları
1.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen 2. Feyza Emine Şahin 3. Hayriye Yetek
2.Kategori: 1. Zeynep Vera Eyice 2. Tuvana Yeleğen 3. Miray Mafraoğlu
3.Kategori: 1. Öncel Alyanak 2. Leyla Zeynep Akfırat
4.Katagori: 1. Melek Ünver 2. Zeynep Kürekçi 3. Hira Kürekçi
5.Kategori: 1. Miray Öztemiz 2. Süreyya Bahodri
6.Kategori: 1. Eda Kayalar 2. Şevin Berfin Güngör 3. Sümeyye Eylül Akfırat
7.Kategori: 1. Daria Shymushevska 2 . Zeliha Arpacıoğlu
8.Kategori: 1. Anelia Belen 2. Nihan Özoğlu
9.Kategori: 1. Havin Yılmaz 2. Zehra Bilge Bayram
10.Kategori: 1. Zehra Naz Ağan
Erkekler hyong sonuçları
1.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen 2. Bekir Sov 3. Çağıl Ali İnançoğlu
2.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Şiyar Ayaz Güngör 3. Azat Emijaol
3.Kategori: 1. Yağız Sarıkurt 2. Doğuhan Selmanoğluları
4.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın 2. Boran Niyazi Dinçkuyucu
5.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın 2. Mustafa Zana Bayram
6.Kategori: 1. Mustafa Yusuf Hüseyin 2. Baran İlhan Dinçkuyucu 3. Ali Efe Günay