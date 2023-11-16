Taekwondocular KKTC’nin kuruluşu anısına yarıştılar
16/11/2023
Taekwondo Karate Judo Federasyonu KKTC’nin 40. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Hyong Şampiyonası düzenledi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleşen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy, Süheyla Bölükbaşı ve federasyon hakem heyeti yönetti.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdi.
Bayanlar Sonuçları
1.Kategori: 1. Melek Ünver
2.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu
3.Kategori: 1. Zeynep Kürekçi
4.Katagori: 1. Hira Kürekçi
5.Katagori: 1. Zeynep Vera Eyice
6.Kategori: 1. Şevin Berfin Güngör
7.Kategori: 1. Tuvana Yeleğen
8.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen
9.Kategori: 1. Ela Yağızsoy
10.Katagori: 1. Aybüke Kardıbayeva
11.Katagori: 1. Sofhie Akınyı
12.Katagori: 1. Hira Çetinkaya
13.Katagori: 1. Elif Yılmaz
Erkekler Sonuçları
1.Katagori: 1. Kerim Karpuz
2.Katagori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy
3.Katagori: 1. Atlas Ersoy
4.Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu
5.Katagori: 1. Muhammet Niyazi Türkmen
6.Katagori: 1. Şiyar Ayaz Güngör
7.Katagori: 1. Baran İlhan Dinçkuyucu
8.Katagori: 1. Boran Niyazi Dinçkuyucu
9.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen
10.Katagori: 1. Yağız Sarıkurt
11.Katagori: 1. Bekir Bubu Sov
12.Katagori: 1. Muhammet Mustafa Mertgenç
13.Katagori: 1. Aslan Kuzey Yüksel
14.Katagori: 1. Demir Alp Aslan
15.Katagori: 1. İbrahim Tutaman
16.Katagori: 1. Yiğit Ali Yılmaz
17.Katagori: 1. Barın Bulut
18.Katagori: 1. Yusuf Tuğra Mertgenç