Taekwondocular serbest yarıştı

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07/03/2022

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Taekwondocular serbest yarıştı

Taekwondo Judo Karate Aikido Kungfu Wushu Federasyonu tarafından organize edilen Serbest müsabakaları Taeryon gerçekleştirildi.

Dünya şampiyonasına hazırlanan 2022 yılı lisanslı performans sporcuları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde kıyasıya yarıştılar

Performans sporcularının son durumları görmek için yapılan yarışmalarda, antrenörler sporcuları  yarışacakları disiplinler için belirleme çalışmalarına başladılar.

Bayanlar  kategorilerinde  sikletlerinde birinci  olanlar

1.Kategori: Pınar Akarpınar

2.Kategori: Spellane Gankama          

3.Kategori: Berinay Babacan

4.Kategori: Rabia Tarım

5.Kategori: Karmen Küçük

6.Kategori: İrina Dergaus      

7.Kategori: Elif Baştaş          

8.Kategori: Şebnem Eryiğit

9.Kategori: Nisa Gukaeva

10.Kategori: Sinem Naz Süvari

11.Kategori: Stefania Gukovskaya    

 

Erkekler  kategorilerinde  sikletlerinde birinci  olanlar

1.Kategori: Alex Tüysüz                               

2.Kategori: Emrullah Baştaş             

3.Kategori: Arda Aslan Öztürk         

4.Kategori: Maxim Sopyluk              

5.Kategori: Fadiga Karamuku           

6.Kategori: İgor Dergaus       

7.Kategori: Ahmet Faruk Kocabaş    

8.Kategori: Arda Özalemdar

9.Kategori: Kerim Karpuz

10.Kategori: Abdullah Baştaş

11.Kategori: Pegy Stephane

 

07/03/2022 10:27
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TAGS: Taekwondocu, yarış, haber
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