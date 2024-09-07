Taekwondocular tatili bitirdi

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07/09/2024

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Taekwondocular tatili bitirdi

 

Taekwondo Judo Karate Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı Hyong-Pumse Taekwondo Şampiyonası  dün (CUMA) yapıldı.

Yaklaşık 20 günlük verilen aranın ardından bakımı yapılan salonda düzenlenen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Anna Tüysüz ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye  girenlere ödüllerini Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp  temsilcileri  verdiler.

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori:      1. Melek Ünver                       2. Zeynep Kürekçi                  3. Hira Kürekçi

2.Kategori:      1. Zeliha Arpacıoğlu               2. Daria Shymushevska                                 

3.Kategori:      1. İnci Demir                          2. Arosha Anari                      3. Melisa Türkmen        

4.Kategori:      1. Tuvana Yeleğen                  2. Utku Kavin Yeleğen                      

5.Katagori:      1. Berrak Su Kaplan               2. Müesser Serdar

6.Katagori:      1. Emine Şahin                       2. Azra Güler Karataş

 

ERKEKLER SONUÇLARI                                               

1.Kategori:      1. Ali Arpacıoğlu                    2. Ali Kencebay         

2.Kategori:      1. Kerem Kencebay                2. Kıvanç Türkel

3.Kategori:      1. Berat Kılıç             

07/09/2024 15:45
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TAGS: Taekwondo Judo Karate Aİkido Federasyonu
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