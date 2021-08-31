Taekwondocular Zafer Kupası için yarıştı

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31/08/2021

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Taekwondocular Zafer Kupası için yarıştı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Zafer Kupası Taekwondo Karate Aikido Budo Martıalarts Zor Haraketler Şampiyonası  önceki gün (30 Ağustos Pazartesi) Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Lisansları 2021 yılı vizeli  bay ve bayan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı, Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı  hakemler Öykü Ergin, Ali Uslu ve Namzet hakemleri yönettiler.

BAYANLAR ZOR HARAKETLER

1.Kategori:      1.Stefania Gukovskaya           2.Ravza Tümay

2.Kategori:      1.Almira Keşkek                     2.Hiranur Tümay

3.Kategori:      1.Hande Erşahinoğlu               2.Elif Baştaş

4.Kategori:      1.Zeynep Keskin                     2.Rabia Tarım 

ERKEKLER ZOR HARAKETLER

1.Kategori:      1.Sam Norozi                          2.Emrullah Baştaş

2.Kategori:      1.Özkay Ramiz                       2.Yusuf Seyhan Şen

3.Kategori:      1.Çetin Çiftsüren                    2.Abdullah Baştaş

4.Kategori:      1.Arda Aslan Öztürk               2.Kıvanç Çağlin

5.Kategori:      1.Nikita Gordeev                    2.Ahmet Faruk Kocabaş

6.Kategori:      1.Kerim Karpuz                      2.Şakir Yağızsoy

31/08/2021 10:34
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TAGS: Taekwondo, Zafer Kupas
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