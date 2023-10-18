Taekwondocular Zor Hareketler yaptı
18/10/2023
Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu Federasyon Başkanlığı Kupası Zor Haraketler Şampiyonası önceki gün (Salı) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında, Ceyda Uçaner, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönetti.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Bayanlar Sonuçları
1.Kategori: 1. Havin Yılmaz
2.Kategori: 1. Zehra Bilge Bayram
3.Kategori: 1. Melek Ünver
4.Katagori: 1. Daria Shymushevska
5.Katagori: 1. Miray Mafratoğlu
6.Kategori: 1. Zeynep Kürekçi
7.Kategori: 1. Zeynep Vera Eyice
8.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu
9.Kategori: 1. Hira Kürekçi
10.Katagori: 1. Anelia Belen
11.Katagori: 1. Hayriye Yetek
12.Katagori: 1. Şevin Berfin Güngör
13.Katagori: 1. Eda Kayalar
14.Katagori: 1. Utku Yeleğen
15.Katagori: 1. Tuvana Yeleğen
16.Katagori: 1. Emine Şahin
17.Katagori: 1. Miray Öztemiz
18.Katagori: 1. Ela Yağızsoy
Erkekler Sonuçları
1.Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu
2.Katagori: 1. Mustafa Hüseyin
3.Katagori: 1. Şiyar Ayaz Güngör
4.Katagori: 1. Yağız Arkın Akalın
5.Katagori: 1. Karan Arkın Akalın
6.Katagori: 1. Mustafa Zana Bayram
7.Katagori: 1. Yağız Sarıkurt
8.Katagori: 1. Bekir Sov
9.Katagori: 1. Doğuhan Selmanoğluları
10.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen
11.Katagori: 1. Demir Alp Aslan
12.Katagori: 1. Mustafa Kemal Çağlar
13.Katagori: 1. Aslan Kuzey Yüksel
14.Katagori: 1. Ali Kencebay
15.Katagori: 1. Tutaman İbrahim
16.Katagori: 1. Çağıl Ali İnançoğlu
17.Katagori: 1. Yankı Satır