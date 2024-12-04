Taekwondocularımız Güney Afrika’da

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu, Taekwondo Milli Takımı Güney Afrika’da yapılacak uluslararası şampiyona için Durban’a gitti.

GTF’in kurucusu Grand Master Park Yung Tea Uluslararası Taekwondo Şampiyonası için 13 kişilik ekiple Güney Afrika’nın Durban şehrine giden sporcularımız müsabakalara yarın (Perşembe) çıkacak.

Gökbilen seminer verdi

Üç gün sürecek şampiyonada ilk gün katılan ülkelerin sporcu ve teknik direktörlerine seminer verildi.

GTF içinde en yüksek kuşak olan Senyor Grand Master derecesine sahip KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen tarafından verilen seminerde Gökbilen’e Senyör Master Ali Uslu ile Senyor Master Öykü Ergin de eşlik etti.

Siyah kuşak sınavları yapıldı

Güney Afrika, KKTC, Kanada, Amerika, Zimbabve, Etiyopya ve Mozambik’ten yaklaşık 120 civarında sporcunun katıldığı organizasyonda ayrıca uluslararası siyah kuşak sınavları da Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Grand Master William Rasado tarafından gerçekleştirildi.

KKTC’li sporcular siyah kuşakta yarışacak

Organizasyonda bugün (Çarşamba) renkli kuşak müsabakaları yapılırken KKTC sporcuları yarın (Perşembe) siyah kuşak müsabakalarında mücadele edecekler.

Organzasyon için Park Jung Tae’nin eşi Linda Park ve oğlu Criss Park da Güney Afrika’ya geldi.