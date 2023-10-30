Taekwondoda 100. Yıl Coşkusu

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Hyong/Pumse Şampiyonası yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruoğlu, Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdi.

Müsabakaları şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin başkanlığında, Ceyda Uçaner, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler