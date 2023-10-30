Taekwondoda 100. Yıl Coşkusu

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30/10/2023

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Taekwondoda 100. Yıl Coşkusu

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Hyong/Pumse Şampiyonası yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken müsabakalarda dereceye  girenlere  ödüllerini  Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruoğlu, Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve  Kulüp  temsilcileri  verdi.

Müsabakaları şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin başkanlığında, Ceyda Uçaner, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler

30/10/2023 09:39
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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