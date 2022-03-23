Taekwondoda 45. yıl şampiyonası

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından federasyonun 45. Yılı dolayısı ile Serbest Müsabaka Taeryon şampiyonası yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde düzenlenen müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini federasyon başkanı Senior Grand master Eyüp Zafer Gökbilen verirken, Hakemliklerini Master Öykü Ergin ve Pınar Akarpınar Başkanlığındaki Federasyon Hakemleri gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada federasyonun kuruluşundan bugüne birçok uluslararası organizasyonu ülkede yaptığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi.

Taekwondo Milli takımları kuruluşdan bugüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde;

32. kez KKTC WTF Olimpik Sistem Taekwondo yarışma düzenlemiş,

19.kez GTF Avrasya Taekwondo şampiyonası Düzenlemiş,

7.kez World Budo Martialarts müsabakası düzenlemiş,

Kez WTF Olimpik sistemde Avrupa kupası düzenlemiştir.

2013 yılında ise GTF Dünya şampiyonasını KKTC /Lefkoşa’da düzenlemiştir

Federasyonumuz Kurulduğu günden bugüne değin Taekwondo Judo ve karate branşlarında, yurt içi ve yurt dışında 124 uluslararası organizasyona Milli takım olarak katılmıştır.

Ülkemizde Düzenlediğimiz Etkinliklere 65 Ülkenin Milli takımları katılmıştır.

Federasyonumuz KKTC olarak Kendi Bayrağımız ve Kendi Kimliğimiz ile Yurt dışında 41 ülkede düzenlenen yarışmalara 101 defa katılmıştır.

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23/03/2022 16:49