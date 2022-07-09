Taekwondoda bölgeler yarıştı

Müsabakalarda Girne Bölgesi birinci olurken, Lefkoşa Bölgesi ikinci, Gazimağusa bölgesi üçüncü oldu

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Bölgelerarası Taekwondo Judo Karate Budo Martıalarts Hyong-Pumse-Kata Şampiyonası önceki gün (Perşembe) Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Müsabakaların ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Bölge temsilcileri vedi.

Müsabakalarda Girne Bölgesi birinci olurken, Lefkoşa Bölgesi ikinci, Gazimağusa bölgesi üçüncü oldu.

Müsabakanın Hakemliklerini Master Öykü Ergin, Tevfik Çimendağ ve Bövlge hakemleri yaptılar.

Milli takım sporcularının Hyong Disiplinlerinde son denemeleri yapıldı.

Perşembe günü yapılan müsabakaların ardından bayram nedeniyle bayramlaşma da gerçekleştirildi ve başkan Eyüp Zafer Gökbilen taekwondoculara yaptığı konuşmada başarıyla dolu nice bayramlar geçirmelerini diledi.

KADINLAR HYONG PUMSE MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Almina Süsli 2.Berinay Babacan 3.Defne Okçu

2.Kategori: 1.Bingül Özfaik 2.Hazal İnci 3.Hayriye Yeten

3.Kategori: 1.Karmen Küçük 2.Elif Baştaş 3.Nur Deniz Duran

4.Kategori: 1.Rojbin Özer 2.Ayça Aygün 3.Cemaliye Yamak

5.Kategori: 1.Sera Acar 2.Enise Püsküllü 3.Derin Sülo

6.Kategori: 1.Naz Ağan 2.Defne Karam 3.Nursima Kara

7.Kategori: 1.Deniz Sevinç 2.Ceylin Sara İnci 3.Aslı İpek Kara

8.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit 2.Süheyla Bölükbaşı 3.Spellane Gankama

9.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.Naz Adıgüzel 3.Nisa Gukaeva

ERKEKLER HYONG PUMSE MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Daniel Daniskho 2.Aslan Sevinç 3.Poyraz İzzet Özersoy

2.Kategori: 1.Sam Norozi 2.Mira Kutlu İnci 3.Muhammed İbrahimzade

3.Kategori: 1.Emre Acar 2.Demir Çelik 3.Maxim Sopyluk

4.Kategori: 1.Emrullah Baştaş 2.Fethi Özfaik 3.Atlas Ersoy

5.Kategori: 1.Münür Püsküllü 2.Kaya Deniz Çelik 3.Hüseyin Bölükbaşı

6.Kategori: 1.İzzet Tok 2.Damir İnce 3.Timur Özfaik

7.Kategori: 1.Ata Mehmet Aslan 2.Ege Salih Babacan 3.Muhammed Sefa Kılıç

8.Kategori: 1.Abdullah Baştaş 2.Orhan Yorgancıoğlu 3.Efe Tosun

9.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren 2.Bora Kürşat 3.Mubarek Abdurrahem

10.Kategori: 1.Mustafa Yalçın 2.Anvi Alex Eponon 3.Reza Pormohammedi

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09/07/2022 16:33