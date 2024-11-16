Taekwondoda “Cumhuriyet” coşkusu

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16/11/2024

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Taekwondoda “Cumhuriyet” coşkusu

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu KKTC’nin 41. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde “Cumhuriyet Kupası” organize etti.

Dün (15 Kasım 2024 Cuma) Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen KKTC’nin Kuruluş Yıldönümü kırış müsabakaları çekişmeli geçti.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin başkanlığında Cansu Keskin, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini KKTC Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

 

BAYANLAR SONUÇLARI

 

1.Kategori:     1. Ela Yağızsoy                                 

2.Kategori:     1. Emine Şahin                                                                      

3.Kategori:     1. İnci Demir                                     

4.Kategori:     1. Berrak Su Kaplan                                                  

5.Katagori:     1. Zeliha Arpacıoğlu             

6.Katagori:     1. Duru Cemre Kılıvan         

7.Katagori:     1. Azra Güler Karataş

8.Katagori:     1. Melisa Türkmen

9.Katagori:     1. Zeynep Kürekçi

10.Katagori:   1. Melis Mina Kızıltaş

11.Katagori:   1. Tuvana Yeleğen

12.Katagori:   1. Gülenay Çağlar

13.Katagori:   1. Duru Nisa Üzüm               

 

ERKEKLER SONUÇLARI

                                              

1.Kategori:     1. Sam Norouzi                                                         

2.Kategori:     1. Nesim Can Tosun                                                 

3.Kategori:     1. Kıvanç Tükel                                                                    

4.Kategori:     1. Şakir Atınç Yağızsoy                    

5.Katagori:     1. Kerem Kencabay

6.Katagori:     1. Ali Arpacıoğlu

7.Katagori:     1. Alp Şengil 

8.Katagori:     1. Yaman Doruk Durmaz

9.Katagori:     1. Mustafa Kemal Çağlar

10.Katagori:   1. Emir Talha Keklik

16/11/2024 19:02
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