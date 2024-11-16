Taekwondoda “Cumhuriyet” coşkusu
16/11/2024
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu KKTC’nin 41. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde “Cumhuriyet Kupası” organize etti.
Dün (15 Kasım 2024 Cuma) Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen KKTC’nin Kuruluş Yıldönümü kırış müsabakaları çekişmeli geçti.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin başkanlığında Cansu Keskin, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini KKTC Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Ela Yağızsoy
2.Kategori: 1. Emine Şahin
3.Kategori: 1. İnci Demir
4.Kategori: 1. Berrak Su Kaplan
5.Katagori: 1. Zeliha Arpacıoğlu
6.Katagori: 1. Duru Cemre Kılıvan
7.Katagori: 1. Azra Güler Karataş
8.Katagori: 1. Melisa Türkmen
9.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi
10.Katagori: 1. Melis Mina Kızıltaş
11.Katagori: 1. Tuvana Yeleğen
12.Katagori: 1. Gülenay Çağlar
13.Katagori: 1. Duru Nisa Üzüm
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Sam Norouzi
2.Kategori: 1. Nesim Can Tosun
4.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy
5.Katagori: 1. Kerem Kencabay
6.Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu
7.Katagori: 1. Alp Şengil
8.Katagori: 1. Yaman Doruk Durmaz
9.Katagori: 1. Mustafa Kemal Çağlar
10.Katagori: 1. Emir Talha Keklik16/11/2024 19:02