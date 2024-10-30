Taekwondo’da Cumhuriyet coşkusu

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30/10/2024

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Taekwondo’da Cumhuriyet coşkusu

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kırış Şampiyonası  dün (Salı)  yapıldı.

Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup, Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp  temsilcileri  verdiler.

 

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori:          1. İnci Demir                                     2. Tuvana Yeleğen

2.Kategori:          1. Utku Kavin Yeleğen     2. Melisa Türkmen                                                       

3.Kategori:          1. Müesser Serdar                           2. Melek Altınpıçak                                       

4.Kategori:          1. Arosha Anari                 2. Gülenay Çağlar                          

5.Katagori:          1. Zeynep Kürekçi                            2. Melek Ünver

6.Katagori:          1. Rojbin Özer                   2. Zeliha Arpacıoğlu

7.Katagori:          1. Hira Kürekçi                   2. Melis Mina Kızıltaş

8.Katagori:          1. Hira Rahme Çetinkaya               2. Ilgın Toprak

 

ERKEKLER SONUÇLARI                                                

1.Kategori:          1. Doğu Göktürk Yeleğen              2. Kerem Kencebay                         3. Çağıl Mavigözlü

2.Kategori:          1. Doruk Dinçer Kılıç                       2. Ali Kencebay

3.Kategori:          1. Ali Arpacıoğlu                              2. Mustafa Kemal Çağlar                             

4.Kategori:          1. Yaman Doruk Durmaz               2. Şakir Atınç Yağızsoy   

5.Kategori:          1. Mehmet Onur Kösemen           2.Berat Kılıç       

6.Katagori:          1. Berat Sütçü

 

30/10/2024 19:30
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TAGS: Taekwondo’da Cumhuriyet coşkusu
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