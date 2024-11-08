Taekwondo’da hafta arası mesaisi

Taekwondo Karate Judo Aikido federasyonu tarafından organize edilen Çiftler Karışık Taeryon (serbest) müsabakaları önceki gün (Çarşamba) yapıldı.

Milli takım aday kadrosunun kıyasıya yarıştığı müsabakalarda genç yetenekler göz doldurdu. Müsabakalara tüm bölge sporcuları katılmış olup, Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner, Cansu Keskin,Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

ÇİFTLER SONUÇLAR

1.Kategori: 1. İnci Demir-Utku Kavin Yeleğen

2.Kategori: 1. Arosha Anari-Ali Arpacıoğlu

3.Kategori: 1. Yaman Doruk Durmaz-Şakir Atınç Yağızsoy

4.Kategori: 1. Gülenay Çağlar-Berat Sütçü

5.Katagori: 1. Melek Ünver- Zeliha Arpacıoğlu

6.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi-Duru Nisa Üzüm

7.Katagori: 1. Hira Kürekçi-Kıvanç Tükel

8.Kategori: 1. Rojbin Özer-Mustafa Kemal Çağlar

9.Kategori: 1. Tuvana Yeleğen- Kerem Kencebay

10.Kategori: 1. Emine Şahin-Ela Yağızsoy

11.Kategori: 1. Berrak Su Kaplan-Melis Mina Kızıltaş

12.Kategori: 1. Duru Cemre Kılıvan-Emir Talha Keklik

13.Kategori: 1. Melisa Türkmen-Müesser Serdar

14.Kategori: 1. Doruk Önder-Nesim Can Tosun

15.Kategori: 1. Çağıl Mavigözlü-Vadim Bodolov

16.Kategori: 1. Alp Şengil-Mustafa Talha Akyüz