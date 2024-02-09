Taekwondo’da hafta arası mesaisi

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09/02/2024

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Taekwondo’da hafta arası mesaisi

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafındaın organize edilen Federasyon Başkanlığı  HyongŞampiyonası dün (Perşembe) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken müsabakalarda dereceye  girenlere  ödüllerini Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri  verdiler.

Şampiyonayı, SeniorMasterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında  Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler

 

BAYANLAR HYONG SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Emine Feyza Şahin              2.Ela Yağızsoy            3.Hayriye Yetek

2.Kategori:      1.Defne Okçu                          2. TuvanaYeleğen       3. Hatice Gelen          

3.Kategori:      1. Utku Kavin Yeleğen           2. Azra Güler             3. LarinZabitoğlu

4.Katagori:      1. DariaShymushevska            2. Zeliha Arpacıoğlu  3. Anelia Belen

5.Kategori:      1.Hira Rahme Çetinkaya        2.Asen Demir

6.Kategori:      1. Havin Yılmaz                      2. Melek Ünver           3. Anelia Belen          

 

 

ERKEKLER HYONG SONUÇLARI                                           

1.Kategori:      1.Ahmet Söker                        2.Mahmut Demir                     3. Ömer Demir

2.Kategori:      1 Bekir BubuSov                    2. Mustafa Musalliev  

3.Kategori:      1.M. Mustafa Mertgenç          2. Yusuf  Tuğra Mertgenç       3. Emir Talha Keklik 

4.Kategori:      1. Yağız Sarıkurt                     2.  İbrahim      

5.Kategori:      1.Karan Arkın Akalın             2.Baran İlhan Dinçkuyucu      3. Ali Kencebay                     

6.Kategori:      1. Mustafa Kemal Çağlar        2. Yağız Arkın Akalın

7.Katagori:     1.Umut Tekatlı                        2. Çetin Karahan

09/02/2024 13:36
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TAGS: Taekwondo
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