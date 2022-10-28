Taekwondo’da ikinci gün tamamlandı
28/10/2022
Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen uluslararası
Organizasyonların ikinci gününde dün (Cuma) 20. Avrasya GTF Taekwondo Şampiyonası müsabakaları yapıldı.
Bugün (Cumartesi) ise GTF Renkli Kuşaklar Şampiyonası saat 10:00’da başlayacak ve gün
boyu sürecek.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan müsabakalarda dereceye girecek olanlara ödülleri ise bugün saat 17:00’de gerçekleştirilecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.
GTF Karakuşaklar , Hyong(Teknik koordinasyon) Taeryon (Serbest Müsabaka) sonuçları şöyle:
Takım klasmanında
1.KKTC Şampiyon olurken
2.Kazakistan
3. Etopya
4.Bulgaristan
5.Norveç
6. Moldova
7.Türkiye
8.İran
9.Azerbaycan
MİNİK BAYAN HYONG
STAFANİ GUKASKYA (KKTC)
BÜYÜK ERKEK HYONG
1.ORHAN USTA (KKTC)
2.YENEN CHERNEK HAULUS (ETOPYA)
GENÇ BAYAN HYONG
1.ZEYNEP KESKİN (KKTC)
2.MONİKA TESENKORA (BULGARİSTAN)
MİNİK ERKEK HYONG
1.ALİ LİMAN (KKTC)
2.ZAHAN SEHİMGAZHİNOV (KAZAK)
BÜYÜK BAYAN HYONG
1.AÇELYA ERGİN (KKTC)
2.CANSU KESKİN (KKTC)
GOLDEN AFF HYONG
1.DİMİTRİ GORDOYEV (KKTC)
2.ŞAKİR YAĞIZSOY (KKTC)
BÜYÜK ERKEK HYONG
1.KEMAL KÖSTÜN (KKTC)
2.WASEHUN VENTUNU BİTTUK (ETOPYA)
3.ATMASA HAYUTU ABBE (ETOPYA)
YILDIZ ERKEK HYONG
1.ÇETİN ÇİFTSÜREN (KKTC)
2.ALEX TÜYSÜZ (KKTC)
3.NAREK YERENSESYON (KAZAK)
BÜYÜK ERKEK HYONG
1.REZA GOLDMUHAMMADZADE (KKTC)
2.ANVAR MEHTHİ SULTAN (ETOPYA)
BÜYÜK ERKEK HYONG
1.YİSAK DEMİSSE EDASA (ETOPYA)
2.MUHAMMET J. JOLLAH (KKTC)
3.GEMECİS MESFİN GODETA (ETOPYA)
YILDIZ BAYAN HYONG
1.RABİA TARIM
2.GÖKŞEN HALİME AKMAN (TC)
VETERAN HYONG BAYAN
1.DENKA KATZASKA (BULGAR)
2.ELENA PEKOMEN (KKTC)
3.MERYEM GOKAGİR (KKTC)
GENÇ BAYAN HYONG
1.NEHİR SERİNGÖZ (KKTC)
2.GABRİELLA TSENKOVA (BULGAR)
3.HATİCE ALYANAK (KKTC)
VETERAN HYONG ERKEK
1.SEYOUN GETANUNMEFİN (ETOPYA)
2.ALPASLAN KAROT (TC)
3.TANER AKPINAR (TC)
BÜYÜK ERKEK HYONG
1.BURKİT YURDUYELU (KAZAK)
2.BİRUK MULUGET TESVEYA (ETOPYA)
BÜYÜK ERKEK HYONG
1.JONAS A. LONGNEC (NORVEÇ)
2.AMANUEL TESFA TESHOME (ETOPYA)
BÜYÜK ERKEK HYONG
1.NATRULE SEPSİBE GELERMORYAM (ETOPYA)
2.YAKOP PEMİSE EDESA (ETOPYA)
3.MUSTAFA KARAOT (TC)
BÜYÜK ERKEK HYONG
1.SERDAR ÇAKIR (KKTC)
2.DELEN NİCOLAE (MOLDOVA)
YILDIZ ERKEK HYONG
1.ÖZKAY ÖZEL RAMİZ (KKTC)
2.ŞAKİR YAĞIZSOY (KKTC)
3.YOHANNEY FANUEL (ETOPYA)
GENÇ ERKEK HYONG
1.ARDA AKIN ALTUNTAS (KKTC)
2.OĞULCAN DOĞAN (KKTC)
3.TURA TIĞ (KKTC)
4.OSMAN KAROT (KKTC)
GOLDEN AGE HYONG
1.STARİSLAW BOYAZİEV (BULGARİSTAN)
2.YURİ GUKOSKY (KKTC)
VETERAN HYONG ERKEK
1.SERDAR ÇAKIR (KKTC)
2.TİLAHUN CEHANEDEMİSE (ETOPYA)
GENÇ ERKEK HYONG
1.NİKİTA GARDEVA (KKTC)
2.WİHHALEM NORBEK (NORVEÇ)
3.KERİM KARPUZ (KKTC)
ÇİFTLER KARIŞIK HYONG
1.ZEYNEP KESKİN
CANSU KESKİN
ELENA GORDEEV
AÇELYA ERGİN
RABİA TARIM
2.NİKİTA GORDEEV
SERDAR ÇAKIR
DİMİTRİ GORDEEV
ÖZKAY ÖZEL RAMİZ
REZA GOLMOHAMMADZADE
YILDIZ ERKEK HYONG
ÖZKAY ÖZEL RAMİZ
ÇETİN ÇİFTSÜREN
ALEX TÜYSÜZ
GENÇ ERKEK
NİKİTA GORDEEV
KERİM KARPUZ
ARDA AKIN ALTUNTAS
BÜYÜK ERKEKLER
SERDAR ÇAKIR
REZA GOLMOHAMMADZADE
NİKİTA GORDEEV
KERİM KARPUZ
ARDA AKIN ALTUNTAS
BÜYÜK BAYAN MÜSABAKA
1.CANSU KESKİN (KKTC)
2. ZEYNEP KESKİN (KKTC)
GTF ERKEK MÜSABAKA (8-11 YAŞ)
1.ZHAN SHİNGASLİNOV (KAZAK)
2.ALİ LİMAN (KKTC)
GTF ERKEK MÜSABAKA (16-17 YAŞ)
1.VİLHELM NORBERG (NORVEÇ)
2.OĞULCAN DOĞAN (KKTC)
GENÇ BAYAN MÜSABAKA
1.MONİKA TASENKOVA (BULGAR)
2.GÖKÇEN NEDİME AKMAN (TC)
GENÇ BAYAN MÜSABAKA
1.GABRELLA TESANKOVA (BULGAR)
2.RABİA TARIM (KKTC)
GTF VETERAN MÜSABAKA (63-71 Kg)
1.SYOUM GETAHUN MESFİN (ETOPYA)
2.TİLAHUN CHANE DEMİSE (ETOPYA)
GTF ERKEK MÜSABAKA (12-13 YAŞ)
1.ÇETİN ÇİFTSÜREN (KKTC)
2.YOHANNES FAMUEL (ETOPYA)
3.MANSUR BEKTAM,NOV (KAZAK)
4.ŞAKİR YAĞIZSOY (KKTC)
GTF VETERAN MÜSABAKA
1.ALPASLAN KAREOT (TC)
2.TANER AKTEMUR (TC)
GTF ERKEK MÜSABAKA (14-15 YAŞ)
1.NAREK YERANOSYAN (KAZAK)
2.TUĞRA TIĞ (KKTC)
3.ÖZKAY ÖZEL RAMİZ (KKTC)
4.ARDA AKIN ALTUNTAS (KKTC)
VETERAN MÜSABAKA BAYAN
1.DENKA KATZARKA (BULGAR)
2.CANSU KESKİN (KKTC)
GTF BÜYÜK ERKEK MÜSABAKA (71-80)
1.REZA GOLMAHAMMADZADE (KKTC)
2.BURKID YURDOSHEV (KAZAK)
3.DELEN NİKOLAE (MOLDOVA)
BÜYÜK ERKEK MÜSABAKA (18-36)
1.BURIK MULUGETA TESFAYE (ETOPYA)
2.NATNALE SEBSİBE (ETOPYA)
GTF BÜYÜK ERKEK MÜSABAKA (54-63 Kg)
1.WASEHUN WENTUN BİFTU (ETOPYA)
2.MUHAMMET JALLAH (KKTC)
3.YAKUP DEMİSE EDESA (ETOPYA)
GTF BÜYÜK ERKEK MÜSABAKA (71-80)
1.YEMENEH CHERİNET (ETOPYA)
2.AMANUAL TESHOME (ETOPYA)
3.MUSTAFA KARAOT (TC)
4.ATMASU HAİLU ABEBE (ETOPYA)
GTF ERKEKLER MÜSABAKA (63-71 Kg)
1.YİSAK DEMİSE (ETOPYA)
2.ANVAR MEHDİ SULTAN (ETOPYA)
3.JONAS LANG (NORVEÇ)
GTF ERKEK MÜSABAKA (16-17 YAŞ)
1.KERİM KARPUZ ( KKTC)
2.NİKİTA GORDEEV (KKTC)
3.OSMAN KARAOT (TC)
EN TEKNİK SPORCU MUSTAFA KARAOT