Taekwondo’da milli takım seçmeleri başladı

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04/11/2024

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Taekwondo’da milli takım seçmeleri başladı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Milli Takım Seçme Müsabakaları dün gerçekleştirildi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen Milli Takım Seçme Müsabakaları’na tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye  girenlereödüllerini Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp  temsilcileri  verdi.

Yapılacak müsabakalarda seçilen Milli Takım ay sonu yapılacak olan uluslararası müsabakada KKTC ‘yi temsil edecek.

 

Bayanlar sonuçları

1.Kategori:      1. İnci Demir                          2. TuvanaYeleğen                   3.Melisa Türkmen

2.Kategori:      1. Utku Kavin Yeleğen           2. Azra Güler Karataş             3. Berrak Su Kaplan            

3.Kategori:      1.AroshaAnari            2.Hira Rahme Çetinkaya        3. Müesser Serdar                       

4.Kategori:      1.Zeliha Arpacıoğlu                2.Melis Mina Kızıltaş             3. Gülenay Çağlar            

5.Katagori:      1.Melek Ünver                        2.Zeynep Kürekçi

6.Katagori:      1.DariaShymushevska 2.Hira Kürekçi                        3.Rojbin Özer

7.Katagori:      1. Açelya Ergin

                                   

Erkekler sonuçları                                       

1.Kategori:      1.Kerem Kencebay                 2.Doğu Göktürk Yeleğen                  

2.Kategori:      1.Ali Kencebay                       2. Doruk Dinçer Kılıç             3. DoğuhanSelmanoğulları

3.Kategori:      1.Mustafa Kemal Çağlar        2.Baran İlhan Dinçkuyucu                 

4.Kategori:      1.Boran Niyazi Dinçkuyucu   2. Kıvanç Tükel         

5.Kategori:      1.Yaman Doruk Durmaz        2.Ali Arpacıoğlu

           

 

04/11/2024 09:42
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TAGS: Taekwondo, milli takım
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