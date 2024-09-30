Taekwondo’da milli takım seçmeleri yapıldı

ads ads ads ads
30/09/2024

ads
Taekwondo’da milli takım seçmeleri yapıldı

 

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen İzzet Mustafa Kaysu Milli Takım 1.Etap seçme müsebakaları dün (Pazar) yapıldı.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye  girenlere ödüllerini Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp  temsilcileri  verdiler.

BAYANLARSONUÇLARI

1.Kategori:      1.Melek Ünver                        2. Rabia Tarım                        

2.Kategori:      1.Zeliha Arpacıoğlu                2.Hira Kürekçi           

3.Kategori:      1. Zeynep Keskin                    2. Daria Shymushevska

4.Kategori:      1. Melis Mina Kızıltaş            2. Arosha Anari                       3. Zeynep Kürekçi

5.Kategori:      1.İnci Demir                            2.Tuvana Yeleğen                   3.Melisa Türkmen      

6.Kategori:      1. Utku Kavin Yeleğen           2.Azra Arslan                          3. Azra Güler Karataş

  ERKEKLER SONUÇLARI                                               

1.Kategori:      1.Ali Arpacıoğlu                     2.Karan Arkın Akalın                        

2.Kategori:      1.Hamza Arslan                      2.Doğu Göktürk Yeleğen       

3.Kategori:      1. Mustafa Kemal Çağlar        2.Yağız Arkın Akalın             3. Baran İlhan Dinçkuyucu

4.Kategori:      1.Boran Niyazi Dinçkuyucu   2. Kıvanç Türkel

5.Kategori:      1.Şakir Atınç Yağızsoy           2. Yunus Emre Tomak            3. Yaman Doruk Durmaz

30/09/2024 10:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: spor, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.