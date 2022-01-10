Taekwondo’da Oscar ödülleri açıklandı

Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu 2021 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcilerinden 2021 Martıalarts Oscar almaya hak kazananları belirledi.

Federasyon yönetim kurulu, grand master, komite başkanları ve milli takım antrenörleri ile yapılan ortak toplantıda, faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2021 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcileri 30 Ocak Pazar günü düzenlenecek törende ödüllendirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada düzenlenecek ödül törenine katılacakların tören boyunca maske takmalarının zorunlu olduğu vurgulandı.

Törene katılacak olanlardan 3 günlük antijen testinin de talep edileceği belirtildi.

Ödül alacak olanlar

YILIN YÖNETİCİLERİ Çavlan Süerdem, Mustafa Aktuğ, Dr. Hüseyin Cenkler, Sadi Çelebi, Can Keşanlı, Yücel Atakara, Hasan Zafer Acar, Doruk Hastunç BAŞARILI ORGANİZASYON Sertaç Bozatlı, Şeniz Büyükkaraca, Seyhan Karpuz, Ömer Küçükaslan, Süheyla Bölükbaşı , Yıldız Neni YILIN BASIN MENSUPLARI Çelen Oben, Tonguç Kotak, Ahmet Özsoy, Murat Botanlıoğlu, TAEKWONDO Yılın Masterleri Öykü Ergin – Ali Uslu- Ertuğrul Gür Yılın Başarılı Bölge Antrenörü Orhan Usta Yılın Bayan Hakemi Ceyda Uçaner Yılın Erkek Hakemi Ahmet Sami Karagöz Yılın Antrenenör /Yarışmacısı Ramadan Gökbilen Yılın Bayan Müsabaka Sporcusu Pınar Akarpınar Yılın Erkek Müsabaka Sporcusu Nurzhan Nurlonuly Yılın Genç Erkek Müsabaka Sporcusu Arda Aslan Öztürk Yılın Büyük Erkek Hyong Sporcusu Serdar Çakır YılınVeteran Bayan Hyong Sporcusu Ana Tüysüz Yılın Veteran Bayan Kırış Sporcusu Elena Pakhomova Yılın GoldenAge Erkek Kırış Sporcusu Dmitry Gordeev Yılın Genç Bayan Müsabaka Sporcusu Zeynep Keskin Yılın Genç Bayan Hyong Sporcusu Açelya Ergin Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu Kerim Karpuz Yılın Yıldız Bayan Hyong Sporcusu İrina Dergaus Yılın Genç Bayan Müsabık Sporcusu Tuğyan Lara Kaya Yılın Erkek Centilmen Sporcusu Halil Bildik Yılın Golden Age Erkek Hyong Sporcusu Şakir Yağızsoy Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu Nikita Gordeev Yılın Yıldız Erkek Hyong sporcusu Ahmet Faruk Kocabaş Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu Azra Usta Yılın Bayan Centilmen Sporcusu İlayda Saygınel Yılın Genç Centilmen Sporcusu Yunus Emre Tomak Yılın Yıldız Erkek Centilmen sporcusu Yaman Doruk Durmaz Yılın Yıldız Bayan Centilmen sporcusu Almira Keşkek Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu Stefaniya Gukovskaya Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu Sam Norozi Yılın Yıldız Hyong Sporcusu Alex Tüysüz TAE KWONDO Yılın Yıldız Erkek Müsabaka Sporcusu Özkay Ramiz Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu Şakir Atınç Yağızsoy Yılın Yıldız Erkek Hyong Sporcusu Yusuf Seyhan Şen Yılın Yardımcı Çalıştırıcısı İgor Dergaus Yılın Minik Bayan Müsabaka Sporcusu Karmen Küçük Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu Ahmet Alp Hapurcuoğlu Yılın gelecek vadeden Sporcusu Nazım Efe Hamurcu Yılın Erkek Kırış Sporcusu Mervan Bayrakçı Yılın Erkek Zor Haraketler Sporcusu Samuel Mauyew Yılın Genç Bayan Kırış Sporcusu Rabia Tarım Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu Şebnem Eryiğit Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu Nisa Gugkaeva Gelecek Vadeden Hyong Sporcusu Sinem Naz Süvari Gelecek vadeden Müsabık sporcusu Yağmur SEL Yılın Bayan Centilmen Sporcusu Ecem SARI Gelecek Vadeden Centilmen Sporcusu Şevket Bilgin Yılın Erkek Hyong Sporcusu Kemal Köstü Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu Saadet Koç Gelecek vadeden sporcu Arda Akın Altuntaş Yılın Genç Bayan Centilmen Sporcusu Hatice Alyanak Yılın Genç Erkek Centilmen Sporcusu Deniz Turçbilek Yılın Yıldız Bayan Hyong sporcusu Derin Su Tunçbilek Yılın Yıldız Erkek Kırış Sporcusu Tuğra Tığ Gelecek Vadeden Sporcusu Halil İbrahim Kurtoğlu Gelecek Vadeden Sporcusu Zahra Ghaderi Gelecek Vadeden Sporcusu Daniel Korshunov Gelecek Vadeden Sporcusu Fedor Fedorov Gelecek Vadeden Sporcusu Mustafa Selim Uslu Gelecek Vadeden Sporcusu Semih Türkmen Gelecek Vadeden Sporcusu Ahmet Solak Gelecek Vadeden Sporcusu Ayşe Nisa Eğilmez Gelecek Vadeden Sporcusu Muhammet Sefa Kılıç Gelecek Vadeden Sporcusu Mubarek abdurrahem Gelecek Vadeden Sporcusu Fadiga Karamolla Gelecek Vadeden Sporcusu Pegay Stephane JUDO Yılın Antrenörü Tefik Çimendağ Yılın Erkek Hakemi Ali Yapıcıoğlu Başarılı Erkek Judocu Patrick Reindl Başarılı Teknik Judocu Jımmy Mulumbı Nzanzu Yılın Minik Erkek Kırış Sporcusu Maxim Sopyluk Gelecek Vadeden Sporcusu Emrullah Baştaş KARATE Yılın Antrenörü Farhat Jorayev Yılın Bayan Kata Sporcusu Nurana Jorayeva Yılın Erkek Teknik Sporcusu Davut Jorayev Yılın Erkek Kata Sporcusu Kandımbek Yusupov Yılın Büyük Erkek Teknik Sporcusu Rafail İbrahimov Yılın Genç Erkek Kata Sporcusu Aziz Kamalov Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu Mikhail Khomyshin Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu Gleb Yurchenko Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu Aleksandra Khomyshina KARATE Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu Alexander Molodtsov Yılın Minik Erkek Kata Sporcusu Ali Achilov Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu Samir Şimşek Yılın Centilmen Sporcusu Berk Vladislav Fidan Yılın gelecek vadeden Sporcusu Georgiy Voronov Yılın Minik Bayan Kata Sporcusu Viktoriya Alpsaran Yılın Minik Bayan Teknik Sporcusu Derya Celaleddinoğlu Yılın gelecek vadeden Bayan Sporcusu Elif Elizavet Çelik Yılın gelecek vadeden Bayan Sporcusu Kadriye Diana Çelik Yılın Minik Erkek Kata Sporcusu Barış Sofuoğlu Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu Timur Şimşek Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu Artem İvanov Yılın Minik Erkek Kata Sporcusu Timur Leonov Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu Konstantin Fedosyuk Yılın Genç Erkek Centilmen Sporcusu Oleksiy Didukh Yılın gelecek vadeden Sporcusu Oleksandr Didukh Yılın gelecek vadeden Sporcusu Deniz Güneş Dinçer Yılın gelecek vadeden Sporcusu Milana Kishikova AKİDO Yılın Antrenörü Evren Yahya Yapıcı Yılın Antrenörü Berke Ada Yılın Golden Age Erkek sporcusu Sadık Saygınel Yılın Başarılı Erkek Sporcusu Gökhan Yapıcı Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu Doruk Yapıcı Yılın Başarılı Bayan Teknik Sporcusu Batu Ada Yılın Başarılı Veteran Erkek Sporcusu Serkan Mutluoğlu Yılın Genç Erkek Sporcusu Aren Güralp Yılın Genç Bayan Sporcusu Defne Mutluoğlu WUSHU/KUNGFU Yılın Antrenörü Younous Jouse BUDO Yılın Başarılı Bayan Sporcusu Fatamah Ghaderi Gelecek Vadeden Bayan Sporcu Hande Erşahinoğlu Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu Arda Özalemdar Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu İlayda Saygınel Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu Ali Liman Gelecek Vadeden Hyong Sporcusu Ömer Faruk Türe Gelecek Vadeden Sporcusu Furkan Eğilmez Gelecek Vadeden Sporcusu Önder Efe Cüce Gelecek Vadeden Sporcusu Çetin Çiftsüren Gelecek Vadeden Sporcusu Arda Yılmaz Gelecek Vadeden Sporcusu Yiğit Efe Harputlu Gelecek Vadeden Sporcusu Öncel Alyanak Gelecek Vadeden Sporcusu Fatima Ghaderi Gelecek Vadeden Sporcusu Ömer Faruk Solak Gelecek Vadeden Sporcusu Elif Baştaş Yılın gelecek vadeden Sporcusu Damir İnce Yılın gelecek vadeden Sporcusu Miran İnce Yılın gelecek vadeden Sporcusu Ali Ersoy Yılın gelecek vadeden Sporcusu Hilal Ülkü Yılmaz Yılın gelecek vadeden Sporcusu Abdullah Baştaş Yılın gelecek vadeden Sporcusu Alihan Öztürk Yılın gelecek vadeden Sporcusu Aleyna Öztürk YILIN ŞAMPİYON KULÜBÜ GİRNE TAEKWONDO JUDO KARATE AİKİDO İHTİSAS KULÜBÜ

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10/01/2022 10:43