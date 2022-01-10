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Taekwondo’da Oscar ödülleri açıklandı

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10/01/2022

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Taekwondo’da Oscar ödülleri açıklandı

Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu 2021 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcilerinden 2021 Martıalarts Oscar almaya hak kazananları belirledi.

Federasyon yönetim kurulu, grand master, komite başkanları ve milli takım antrenörleri ile yapılan ortak toplantıda, faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2021 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcileri 30 Ocak Pazar günü düzenlenecek törende ödüllendirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada düzenlenecek ödül törenine katılacakların tören boyunca maske takmalarının zorunlu olduğu vurgulandı.

Törene katılacak olanlardan 3 günlük antijen testinin de talep edileceği belirtildi.

Ödül alacak olanlar

 

 

YILIN YÖNETİCİLERİ

Çavlan Süerdem, Mustafa Aktuğ,          Dr. Hüseyin Cenkler, Sadi Çelebi,       Can Keşanlı, Yücel Atakara, Hasan Zafer Acar, Doruk Hastunç

 

BAŞARILI ORGANİZASYON

Sertaç Bozatlı, Şeniz Büyükkaraca, Seyhan Karpuz, Ömer Küçükaslan, Süheyla Bölükbaşı , Yıldız Neni

 

YILIN BASIN MENSUPLARI

Çelen Oben, Tonguç Kotak, Ahmet Özsoy, Murat Botanlıoğlu,

 

TAEKWONDO

Yılın Masterleri                      

Öykü Ergin – Ali Uslu- Ertuğrul Gür

 

Yılın Başarılı Bölge Antrenörü

Orhan Usta

 

Yılın Bayan Hakemi

Ceyda Uçaner

 

Yılın Erkek Hakemi

Ahmet Sami Karagöz

 

Yılın Antrenenör /Yarışmacısı

Ramadan Gökbilen

 

Yılın Bayan Müsabaka Sporcusu    

Pınar Akarpınar

 

 Yılın Erkek Müsabaka Sporcusu    

Nurzhan Nurlonuly

 

Yılın Genç Erkek Müsabaka Sporcusu   

Arda Aslan Öztürk

 

Yılın Büyük  Erkek Hyong Sporcusu

Serdar Çakır

 

YılınVeteran Bayan Hyong Sporcusu

Ana Tüysüz

 

Yılın Veteran Bayan Kırış Sporcusu

Elena Pakhomova

 

Yılın GoldenAge Erkek Kırış Sporcusu

Dmitry Gordeev

 

Yılın Genç Bayan Müsabaka Sporcusu       

Zeynep Keskin

 

Yılın Genç Bayan Hyong Sporcusu       

Açelya Ergin

 

Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu  

Kerim Karpuz

 

Yılın Yıldız Bayan Hyong  Sporcusu       

İrina  Dergaus

 

Yılın  Genç Bayan Müsabık  Sporcusu       

Tuğyan Lara Kaya

 

Yılın Erkek Centilmen Sporcusu  

Halil Bildik

 

Yılın Golden Age Erkek Hyong Sporcusu

Şakir Yağızsoy

 

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu 

Nikita Gordeev

 

Yılın Yıldız Erkek Hyong sporcusu    

Ahmet Faruk Kocabaş

 

Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu           

Azra Usta

 

Yılın Bayan  Centilmen Sporcusu  

İlayda Saygınel

 

Yılın Genç Centilmen  Sporcusu  

Yunus Emre Tomak

 

Yılın Yıldız Erkek Centilmen sporcusu    

Yaman Doruk Durmaz

 

Yılın Yıldız Bayan Centilmen sporcusu    

Almira Keşkek

 

Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu    

Stefaniya Gukovskaya

 

Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu    

Sam Norozi

 

Yılın Yıldız Hyong Sporcusu    

Alex Tüysüz

TAE KWONDO

Yılın Yıldız Erkek Müsabaka Sporcusu

Özkay Ramiz

 

Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu    

Şakir Atınç Yağızsoy

 

Yılın Yıldız  Erkek Hyong Sporcusu    

Yusuf Seyhan Şen

 

Yılın Yardımcı Çalıştırıcısı

İgor Dergaus

 

Yılın Minik Bayan Müsabaka Sporcusu    

Karmen Küçük

 

Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu    

Ahmet Alp Hapurcuoğlu

 

Yılın gelecek vadeden Sporcusu    

Nazım Efe Hamurcu

 

Yılın Erkek Kırış Sporcusu    

Mervan Bayrakçı

 

Yılın Erkek Zor Haraketler Sporcusu

Samuel Mauyew

 

Yılın Genç Bayan Kırış Sporcusu

Rabia Tarım

 

Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu    

Şebnem Eryiğit

 

Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu    

Nisa Gugkaeva

 

Gelecek Vadeden Hyong Sporcusu  

Sinem Naz Süvari

 

Gelecek vadeden Müsabık sporcusu

Yağmur SEL

 

Yılın Bayan Centilmen Sporcusu  

Ecem SARI

 

Gelecek Vadeden Centilmen Sporcusu  

Şevket Bilgin

 

Yılın Erkek Hyong Sporcusu

Kemal Köstü

 

Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu

Saadet Koç

 

Gelecek vadeden sporcu

Arda Akın Altuntaş

 

Yılın Genç Bayan Centilmen Sporcusu       

Hatice Alyanak

 

Yılın Genç Erkek Centilmen Sporcusu       

Deniz Turçbilek

 

Yılın Yıldız Bayan Hyong sporcusu    

Derin Su Tunçbilek

 

Yılın Yıldız  Erkek Kırış Sporcusu

Tuğra Tığ

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Halil İbrahim Kurtoğlu

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Zahra Ghaderi

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Daniel Korshunov

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Fedor Fedorov

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Mustafa Selim Uslu

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Semih Türkmen

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Ahmet Solak

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Ayşe Nisa Eğilmez

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Muhammet Sefa Kılıç

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Mubarek abdurrahem

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Fadiga Karamolla

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Pegay Stephane

JUDO

Yılın Antrenörü

Tefik Çimendağ

 

Yılın Erkek Hakemi

Ali Yapıcıoğlu

 

Başarılı Erkek Judocu

Patrick Reindl

 

Başarılı Teknik Judocu

Jımmy Mulumbı Nzanzu

 

Yılın Minik Erkek Kırış Sporcusu

Maxim Sopyluk

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Emrullah Baştaş

 

 

 

KARATE

Yılın Antrenörü

Farhat Jorayev

 

Yılın Bayan Kata Sporcusu

Nurana Jorayeva

 

Yılın Erkek Teknik Sporcusu

Davut Jorayev

 

Yılın Erkek Kata Sporcusu

Kandımbek Yusupov

 

Yılın Büyük Erkek Teknik Sporcusu

Rafail İbrahimov

 

Yılın Genç Erkek Kata Sporcusu

Aziz Kamalov

 

Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu

Mikhail Khomyshin

 

Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu

Gleb Yurchenko

 

Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu

Aleksandra Khomyshina

KARATE

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu

Alexander Molodtsov

 

Yılın Minik Erkek Kata Sporcusu

Ali Achilov

 

Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu

Samir Şimşek

 

Yılın Centilmen Sporcusu

Berk Vladislav Fidan

 

Yılın gelecek vadeden Sporcusu

Georgiy Voronov

 

Yılın Minik Bayan Kata Sporcusu

Viktoriya Alpsaran

 

Yılın Minik Bayan Teknik Sporcusu

Derya Celaleddinoğlu

 

Yılın gelecek vadeden Bayan Sporcusu

Elif Elizavet Çelik

 

Yılın gelecek vadeden Bayan Sporcusu

Kadriye Diana Çelik

 

Yılın Minik Erkek Kata Sporcusu

Barış Sofuoğlu

 

Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu

Timur Şimşek

 

Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu

Artem İvanov

 

Yılın Minik Erkek Kata Sporcusu

Timur Leonov

 

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu

Konstantin Fedosyuk

 

Yılın Genç Erkek Centilmen Sporcusu

Oleksiy Didukh

 

Yılın gelecek vadeden Sporcusu

Oleksandr Didukh

 

Yılın gelecek vadeden Sporcusu

Deniz Güneş Dinçer

 

Yılın gelecek vadeden Sporcusu

Milana Kishikova

 

 

 

AKİDO

 

 

 

Yılın Antrenörü

Evren Yahya Yapıcı

 

Yılın Antrenörü

Berke Ada

 

Yılın  Golden Age Erkek sporcusu

Sadık Saygınel

 

Yılın Başarılı Erkek Sporcusu

Gökhan Yapıcı

 

Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu

Doruk Yapıcı

 

Yılın Başarılı Bayan Teknik Sporcusu

Batu Ada

 

Yılın Başarılı Veteran Erkek Sporcusu

Serkan Mutluoğlu

 

Yılın Genç Erkek Sporcusu

Aren Güralp

 

Yılın Genç Bayan Sporcusu

Defne Mutluoğlu

 

 

 

WUSHU/KUNGFU

Yılın Antrenörü

Younous Jouse

 

 

 

BUDO

Yılın Başarılı Bayan Sporcusu

Fatamah Ghaderi

 

Gelecek Vadeden Bayan Sporcu

Hande Erşahinoğlu

 

Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu

Arda Özalemdar

 

Yılın Minik Bayan Hyong  Sporcusu

İlayda Saygınel

 

Yılın Minik  Erkek Müsabaka Sporcusu

Ali Liman

 

Gelecek Vadeden Hyong Sporcusu

Ömer Faruk Türe

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Furkan Eğilmez

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Önder Efe Cüce

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Çetin Çiftsüren

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Arda Yılmaz

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Yiğit Efe Harputlu

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Öncel Alyanak

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Fatima Ghaderi

             

Gelecek Vadeden Sporcusu

Ömer Faruk Solak

 

Gelecek Vadeden Sporcusu

Elif Baştaş

 

Yılın gelecek vadeden Sporcusu

Damir İnce

 

Yılın gelecek vadeden Sporcusu

Miran İnce

 

Yılın gelecek vadeden Sporcusu

Ali Ersoy

 

Yılın gelecek vadeden Sporcusu

Hilal Ülkü Yılmaz

 

Yılın gelecek vadeden Sporcusu

Abdullah Baştaş

 

Yılın gelecek vadeden Sporcusu

Alihan Öztürk

 

Yılın gelecek vadeden Sporcusu

Aleyna Öztürk

YILIN ŞAMPİYON KULÜBÜ

GİRNE TAEKWONDO JUDO KARATE AİKİDO İHTİSAS KULÜBÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/01/2022 10:43
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TAGS: Taekwondo
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