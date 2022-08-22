Taekwondo’da zor hareketlerde birinci olanlar belli oldu
22/08/2022
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen İkinci Etap Ferdi Taekwondo Karate Budo (Kurash-Wushu) Zor Hareketler Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde cuma akşamı yapıldı.
Yarışmaları master Öykü Ergin, hakem Ana tüysüz yönetirken ödülleri federasyon başkanı seniorgrandmaster Eyüp Zafer Gökbilen verdi.
Yoğun ilginin olduğu zor hareketler disiplininde katagorilerinde birinci olanlarşöyle:
Bayanlar Zor Hareketler kategorisinde birinci olanlar
1.Kategori: 1.Zehra Keskin
2.Kategori: 1.Rabia Tarım
3.Kategori: 1.Eilf Baştaş
4.Kategori: 1.Gülşah Erfinike
5.Kategori: 1.Spellena Gankama
6.Kategori: 1.Defne Karam
7.Kategori: 1.Hiranur Şanverd
8.Kategori: 1.Derin Sulo
9.Kategori: 1.Anastasia Korsnurova
10.Kategori: 1.Wen LiZhang
11.Kategori: 1.Dua Zaman
Erkekler Zor Hareketler kategorisindebirinci olanlar
1.Kategori: 1.Daniel Hüroğlu
2.Kategori: 1.Arda Altuntaş
3.Kategori: 1.Oğulcan Doğan
4.Kategori: 1.Mateu Yumaga
5.Kategori: 1.Mustafa Yalçın
6.Kategori: 1.Bora Kürşat
7.Kategori: 1.Sam Norozi
8.Kategori: 1.Mehmet Çulama
9.katagori: 1.Paşa Cenker Özgün
10.katagori: 1.Baraka Ilunga
11.katagori: 1.Aptullah Baştaş
12.Katagori: 1.Barış Erfnke
12. Katagori: 1.Reza Golmohammed
13.Katagori: 1.Emrullah Baştaş
14. Katagori: 1.Daniel Korshunov