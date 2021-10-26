Taekwondo’dan 3 uluslararası organizasyon

32 WTF (Olimpik sistem ) KKTC Ulusulararası Şampiyonası, 19.GTF Avrasya Şampiyonası ve 7. World Budo Martıalarts Şampiyonası Girne’de yapılacak

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26/10/2021

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Taekwondo’dan 3 uluslararası organizasyon

 

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafınddan organize edilen uluslararası üç organizasyon 28 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Federasyonların Takvimlerinde yer alan 32 WTF (Olimpik sistem ) KKTC Ulusulararası Şampiyonası, 19.GTF Avrasya Şampiyonası ve 7. World Budo Martıalarts Şampiyonası Girne’de Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak.

10 ülke katılacak

Perşembe günü başlayacak olan şampiyonalarda mücadele edecek 10 ülke sporcularından dereceye girecek olanlara ödülleri Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Türkiye, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, İran, Moldova, Azerbaycan, Bulgaristan ve Norveç takımları katılacak.

Perşembe başlayacak

Organizasyonda Perşembe günü  32 WTF (Olimpik sistem ) KKTC Ulusulararası Şampiyonası  ve Budo Karate  müsabakaları gerçekleştirilecek.

WTF müsabakaları  sabah 10.00’da başlarken Budo Karate müsabakaları ise saat 14.00’te başlayacak.

Cuma günü  19.GTF Avrasya Şampiyonası yapılacak müsabakalar saat 10.00  da başlayacak.

Cumartesi günü 7. World Budo Martıalarts Şampiyonası gerçekleştirilirken renkli kuşaklar saat 10.00’ da  başlayacak ve tüm gün devam edecek.

 Cumartesi günü yapılacak müsabakaların tamamlanmasının ardından saat 17:00’de gösteriler ve ödül töreni ile organizasyon sona erecek.

26/10/2021 11:44
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TAGS: Taekwondo
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