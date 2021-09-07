Taekwondo’dan resmi temaslar

Taekwondo Judo Karate Federasyonu ikili temaslar yapmak üzere gittiği Kırgızistan’da resmi ziyaretlerde bulundu.

Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve Spor Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topçubugün (SALI) Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık DOğan ve KKTC Bişkek temsilcisi Mehmet Davulcu’yu makamlarında ziyaret ederek görüştü.

TC Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan kabulde yaptığı konuşmada kendisinin de bir dönem uzak doğu sporu yaptığını belirterek bu sporun zor ve emek isteyen bir spor olduğunu bu nedenle sporcuların antrenmanlarını sürekli yapmaları gerektiğini belirtti.

Dooğan KKTC’nin uluslararası alanda kısıtlı da olsa spor yapabilmesinin sevindirici olduğunu belirterek sporculara başarılar diledi.

KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu ise KKTC ekibini kabulde yaptığı konuşmada Bişkek’te henüz bir aylık görevde olduğunu ve KKTC ekibini burada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Davulcu bu tür temasların sporcuları motive ettiğini ve ikili ilişkileri geliştirdiğini söyledi.

Eyüp Zafger Gökbilen ise iki ziyarette de KKTC Taekwondo Federasyonu olarak ikili temas yapmak üzere geldiklerini ve bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gökbilen iki ülke arasındaki bağların spor sayesinde daha da gelişeceğine olan inancını dile getirdi.

Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topçu da ziyaretlerde KKTC’nin imkan tanınması halinde birçok başarı elde edeceğini belirterek bu konuda Türkiye’nin desteği ile açılabilecek her kapıyı zorladıklarını kaydetti.

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07/09/2021 20:28