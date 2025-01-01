Taekwondo’nun Oskar ödülleri belirlendi

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01/01/2025

Taekwondo’nun Oskar ödülleri belirlendi

Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu 2024 Yılı tamamlanırken  başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcilerinden Martıalarts Oscar almaya hak kazananları belirledi.
Federasyon yönetim kurulu, Senior Grand Master, Komite başkanları ve Milli takım antrenörleri ile yaptığı ortak toplantıda; Faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2024 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcisini tespit etmiştir.  2024 yılının başarılılarına Martıalarts Oscar ödülleri 26 Ocak Pazar günü verilecek.

YILIN YÖNETİCİLERİ    Mustafa Aktuğ,    Dr. Hüseyin Cenkler, Sadi Çelebi, Can Keşanlı, Yücel Atakara,     Dr. Arkın Akalın, Dr.Verda Özkent Tunçbilek, Dr.Mehmet Ali Tunçbilek
BAŞARILI ORGANİZASYON     Çavlan Süerdem, Cavit Tuna, Hıdır Ünal, Yıldız Neni,    
YILIN BASIN MENSUPLARI    Çelen Oben,  Murat Botanlıoğlu, Mehmet Güney    
        
    Federasyona Katkılarından     Elena Pakhomova             G
    Federasyona Katkılarından    Elif  Serdar                        G
    Federasyona Katkılarından    Dmitry Gordeev                G
    Federasyona Katkılarından    Ferruh Çelik                      G
    Federasyona Katkılarından    Metin Karpuz                    G
    Federasyona Katkılarından    İsmail Altunören               G
      Federasyona Katkılarından    Tolgay Yılmaz                  G
    Federasyona Katkılarından    Özgür Yeleğen                  G
    Federasyona Katkılarından    Kadime Arpacıoğlu
    Federasyona Katkılarından    
        
TAEKWONDO    Yılın Masterleri Senior Masterleri                Öykü Ergin                       G
    Yılın Masterleri Senior Masterleri                Ali Uslu                            G
    Yılın Hyong Sporcu/Genel Sekreteri    Cansu Keskin,                  G
    Yılın Bayan  Golden Age Hyong yarışmacısı    Ceyda Uçaner                   G
    Yılın Bayan Hakemi    Ana Tuysüz                      G
    Yılın  Veteran HyongYarışmacısı    Serdar Çakır                     G
    Yılın Başarılı Bölge Antrenörü    Açelya Ergin                    L
    Yılın Bölge  Antrenenör     Orhan Usta                       M
    Yılın Bayan Hyong   Sporcusu            Zeynep Keskin                 G 
    Yılın Bayan Hyong/Müsabık  Sporcusu            Havin Yılmaz                   G
    Yılın Bayan Hyong/Müsabık  Sporcusu    Melek Ünver                     L
    Yılın Yıldız Bayan Hyong/Müsabık  Spor    İnci Demir                        G
    Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu       Şakir Atınç Yağızsoy       G
    Yılın Genç Erkek Müsabık Sporcusu       Mustafa Kemal Çağlar     G
    Yılın Bayan GoldenAge Hyong Sporcusu    Nihal Yeleğen                  G
    Yılın GoldenAge Erkek Hyong Sporcusu    Şakir Yağızsoy                 G
    Yılın Genç Bayan Hyong  Sporcusu    Zeynep Kürekçi                L
    Yılın Yıldız Bayan H/M Teknik  sporcu        Daria Shymushevska         G
    Yılın Genç  Bayan Müsabaka  Sporcusu    Zeliha Arpacıoğlu             L
    Yılın Bayan Gelecek vadeden Sporcusu    Hira Kürekçi                     L
    Yılın Minik Bayan Müsabık Sporcusu         Tuvana Yeleğen               G
    Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu       Utku Kavin Yeleğen          G
    Yılın Yıldız Bayan Müsabaka Sporcusu    Arosha Anari                     G
    Yılın Yıldız Erkek Müsabaka Sporcusu    Doğuhan Selmanoğulları   L
    Yılın Yıldız Erkek  Hyong Sporcusu         Yaman Doruk Durmaz      G
    Yılın Minik  Bayan Hyong Sporcusu       Zeynep Vera Eyice            L
    Yılın Minik  Erkek Müsabaka Sporcusu       Sam Norouzi                     G
     Yılın Yıldız  Erkek Hyong Sporcusu          Ali Kencebay                    G
        
    Yılın Bayan Gelecek vadeden  Sporcusu       Melisa Türkmen                G
    Gelecek Vadeden Sporcusu    Doğu Göktürk Yeleğen     G
    Yılın Başarılı Yıldız Bayan    Sporcusu               Rabia Tarım                       L
        
    Yılın Yıldız Erkek Hyong sporcusu         Boran Niyazi Dinçkuyucu L
    Yılın Büyük  Erkek Hyong Sporcusu    Stive Kimpola                    L
    Yılın Minik Bayan Musabık  Sporcusu       Emine Şahin                      G
    Yılın Minik Bayan Centilmen sporcusu         Duru Cemre Kılıvan          G
        
    Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu         Hira Rahme Çetinkaya      L
    Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu         Doruk Dinçer Kılıç           L
    Yılın Gelecek Vadeden Sporcusu    Yağız Arkın Akalın          G
    Yılın Gelecek Vadeden Sporcusu    Karan Arkın Akalın          G
    Gelecek vadeden sporcu    Çağıl İnançoğlu                M
    Yılın  Genç Erkek  Sporcusu    Berat Kılıç                        L
    Yılın Minik Erkek H/M Sporcusu         Ali Arpacıoğlu                  L
    Yılın Minik  Bayan Hyong Sporcusu         Sümeyye Doğru                L
    Yılın Yıldız Bayan  Sporcusu         Hatice Gelen                     L
    Yılın Minik Erkek   Sporcusu         Hamza Arslan                   L
    Yılın Genç Erkek  Sporcusu         Arda Yavuzeş                   L
    Yılın Erkek Zor Haraket Sporcusu        Berat Sütçü                       G
    Yılın  Genç Erkek  Sporcusu    Baran İlhan Dinçkuyucu  L
    Yılın Yıldız  Erkek  Sporcusu    Burak Pişkin                     M
        
    Yılın Yıldız  Sporcusu       Ali Ersoy                          M
    Yılın Bayan  sporcusu    Bensu Özyıldız                 M
    Yılın Yıldız Bayan Hyong sporcusu         Rojbin Özer                      G
    Yılın Yıldız  Erkek Kırış Sporcusu    Tuğra Tığ                          M
    Yılın Yıldız  Bayan Hyong Sporcusu    Azra Aslan                        L
    Yılın Yıldız Erkek Hyong Sporcusu    Lukas Zorba                      M
    Yılın Yıldız Bayan Müsabık sporcusu         Melis Mina Kızıltaş          G
    Gelecek Vadeden Sporcusu    Ali Çınar Komililer          M
    Gelecek Vadeden Sporcusu    Mehmet Faik Komiller     M
    Gelecek Vadeden Sporcusu    Azra Güler Karataş          M
    Gelecek Vadeden Sporcusu    Emir Talha Keklik           G
    Gelecek Vadeden Sporcusu    Gülenay Çağlar                 G
    Gelecek Vadeden Sporcusu    Dua R.Zaman                    G
        Gelecek Vadeden Sporcusu    Demir İnce                        M
    Gelecek Vadeden Sporcusu    Müesser Serdar                  G
    Gelecek Vadeden Sporcusu    Miran İnce                        M      
    Gelecek Vadeden Sporcusu    Melek Naz Altınpıçak       G      
    Gelecek Vadeden Sporcusu         Kerem Kencebay               G
    Gelecek Vadeden Sporcusu        Duru Nisa Üzüm               G
    Gelecek Vadeden Sporcusu        Fatma Dilem Dilekçi         L
        
KARATE    Yılın Antrenörü    Farhat Jorayev
    Yılın Hakemi    Esef Karataş
    Yılın Bayan Kata Sporcusu    Nurana Jorayeva
    Yılın Erkek Teknik Sporcusu    Davut Jorayev
    Yılın Genç Erkek Kata Sporcusu    Timur Şimşek
    Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu    Mikhail Khomyshin
    Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu    Alexander Molodtsov 
    Yılın Genç Bayan Kata Sporcusu    Kadriye Diana Çelik
    Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu    Gleb Yurchenko
    Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu    Ali Achilov
    Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu    Emirhan Rejepov
    Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu    Lyuba Goryacheva
    Yılın gelecek vadeden Erkek Sporcusu    Arsenii Makolov
    Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu    Derya Jelaleddinoğlu
    Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu    Viktoriya Alpsaran
    Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu    Aleksandra Khomyshina
    Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu    Oleksii Didukh
    Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu    Timur Makuyev
    Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu    Berk Wladislav Fidan
    Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu    Deniz Güneş Dinçer
    Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu    Georgiy Voronov
    Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcu    Konstantin Fedosyuk
    Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcu    Barış Sofuoğlu
    Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu    Dawut Charıyev
    Yılın Genç Erkek Teknik Sporcu    Oleksandr Didukh
    Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu    Samir Şimşek
    Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu    Amir Davletov
    Gelecek vadeden Bayan yıldız sporcu    Mehri Yarasova
    Genç Erkek Kata Sporcusu    Danila Tyutyugin
    Yıldız Erkek Kata Sporcusu    Danial Ollasanov
    Yıldız Erkek Teknik Sporcu    Alinur Baturgali
    Yıldız Erkek Teknik Sporcu    Artem İvanov
        
AKİDO    Yılın Antrenörü    Evren Yahya Yapıcı
    Yılın Antrenörü    Berke Ada
    Yılın  Golden Age Erkek sporcusu     Sadık Saygınel
    Yılın Başarılı Erkek Sporcusu    Gökhan Yapıcı
    Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu    Doruk Yapıcı
    Yılın Başarılı Erkek  Teknik Sporcusu    Batu Ada
    Yılın Başarılı Veteran Erkek Sporcusu    Serkan Mutluoğlu
    Yılın Genç Erkek Sporcusu    Aren Güralp
    Yılın Genç Bayan Sporcusu    Defne Mutluoğlu
        
        
        
YILIN ŞAMPİYON KULÜBÜ    GİRNE TAEKWONDO JUDO KARATE AİKİDO İHTİSAS KULÜBÜ    
        
        
        
        
        

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TAGS: Taekwondo’nun Oskar ödülleri belirlendi
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