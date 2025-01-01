Taekwondo’nun Oskar ödülleri belirlendi

Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu 2024 Yılı tamamlanırken başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcilerinden Martıalarts Oscar almaya hak kazananları belirledi.

Federasyon yönetim kurulu, Senior Grand Master, Komite başkanları ve Milli takım antrenörleri ile yaptığı ortak toplantıda; Faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2024 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcisini tespit etmiştir. 2024 yılının başarılılarına Martıalarts Oscar ödülleri 26 Ocak Pazar günü verilecek.

YILIN YÖNETİCİLERİ Mustafa Aktuğ, Dr. Hüseyin Cenkler, Sadi Çelebi, Can Keşanlı, Yücel Atakara, Dr. Arkın Akalın, Dr.Verda Özkent Tunçbilek, Dr.Mehmet Ali Tunçbilek

BAŞARILI ORGANİZASYON Çavlan Süerdem, Cavit Tuna, Hıdır Ünal, Yıldız Neni,

YILIN BASIN MENSUPLARI Çelen Oben, Murat Botanlıoğlu, Mehmet Güney



Federasyona Katkılarından Elena Pakhomova G

Federasyona Katkılarından Elif Serdar G

Federasyona Katkılarından Dmitry Gordeev G

Federasyona Katkılarından Ferruh Çelik G

Federasyona Katkılarından Metin Karpuz G

Federasyona Katkılarından İsmail Altunören G

Federasyona Katkılarından Tolgay Yılmaz G

Federasyona Katkılarından Özgür Yeleğen G

Federasyona Katkılarından Kadime Arpacıoğlu

Federasyona Katkılarından



TAEKWONDO Yılın Masterleri Senior Masterleri Öykü Ergin G

Yılın Masterleri Senior Masterleri Ali Uslu G

Yılın Hyong Sporcu/Genel Sekreteri Cansu Keskin, G

Yılın Bayan Golden Age Hyong yarışmacısı Ceyda Uçaner G

Yılın Bayan Hakemi Ana Tuysüz G

Yılın Veteran HyongYarışmacısı Serdar Çakır G

Yılın Başarılı Bölge Antrenörü Açelya Ergin L

Yılın Bölge Antrenenör Orhan Usta M

Yılın Bayan Hyong Sporcusu Zeynep Keskin G

Yılın Bayan Hyong/Müsabık Sporcusu Havin Yılmaz G

Yılın Bayan Hyong/Müsabık Sporcusu Melek Ünver L

Yılın Yıldız Bayan Hyong/Müsabık Spor İnci Demir G

Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu Şakir Atınç Yağızsoy G

Yılın Genç Erkek Müsabık Sporcusu Mustafa Kemal Çağlar G

Yılın Bayan GoldenAge Hyong Sporcusu Nihal Yeleğen G

Yılın GoldenAge Erkek Hyong Sporcusu Şakir Yağızsoy G

Yılın Genç Bayan Hyong Sporcusu Zeynep Kürekçi L

Yılın Yıldız Bayan H/M Teknik sporcu Daria Shymushevska G

Yılın Genç Bayan Müsabaka Sporcusu Zeliha Arpacıoğlu L

Yılın Bayan Gelecek vadeden Sporcusu Hira Kürekçi L

Yılın Minik Bayan Müsabık Sporcusu Tuvana Yeleğen G

Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu Utku Kavin Yeleğen G

Yılın Yıldız Bayan Müsabaka Sporcusu Arosha Anari G

Yılın Yıldız Erkek Müsabaka Sporcusu Doğuhan Selmanoğulları L

Yılın Yıldız Erkek Hyong Sporcusu Yaman Doruk Durmaz G

Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu Zeynep Vera Eyice L

Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu Sam Norouzi G

Yılın Yıldız Erkek Hyong Sporcusu Ali Kencebay G



Yılın Bayan Gelecek vadeden Sporcusu Melisa Türkmen G

Gelecek Vadeden Sporcusu Doğu Göktürk Yeleğen G

Yılın Başarılı Yıldız Bayan Sporcusu Rabia Tarım L



Yılın Yıldız Erkek Hyong sporcusu Boran Niyazi Dinçkuyucu L

Yılın Büyük Erkek Hyong Sporcusu Stive Kimpola L

Yılın Minik Bayan Musabık Sporcusu Emine Şahin G

Yılın Minik Bayan Centilmen sporcusu Duru Cemre Kılıvan G



Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu Hira Rahme Çetinkaya L

Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu Doruk Dinçer Kılıç L

Yılın Gelecek Vadeden Sporcusu Yağız Arkın Akalın G

Yılın Gelecek Vadeden Sporcusu Karan Arkın Akalın G

Gelecek vadeden sporcu Çağıl İnançoğlu M

Yılın Genç Erkek Sporcusu Berat Kılıç L

Yılın Minik Erkek H/M Sporcusu Ali Arpacıoğlu L

Yılın Minik Bayan Hyong Sporcusu Sümeyye Doğru L

Yılın Yıldız Bayan Sporcusu Hatice Gelen L

Yılın Minik Erkek Sporcusu Hamza Arslan L

Yılın Genç Erkek Sporcusu Arda Yavuzeş L

Yılın Erkek Zor Haraket Sporcusu Berat Sütçü G

Yılın Genç Erkek Sporcusu Baran İlhan Dinçkuyucu L

Yılın Yıldız Erkek Sporcusu Burak Pişkin M



Yılın Yıldız Sporcusu Ali Ersoy M

Yılın Bayan sporcusu Bensu Özyıldız M

Yılın Yıldız Bayan Hyong sporcusu Rojbin Özer G

Yılın Yıldız Erkek Kırış Sporcusu Tuğra Tığ M

Yılın Yıldız Bayan Hyong Sporcusu Azra Aslan L

Yılın Yıldız Erkek Hyong Sporcusu Lukas Zorba M

Yılın Yıldız Bayan Müsabık sporcusu Melis Mina Kızıltaş G

Gelecek Vadeden Sporcusu Ali Çınar Komililer M

Gelecek Vadeden Sporcusu Mehmet Faik Komiller M

Gelecek Vadeden Sporcusu Azra Güler Karataş M

Gelecek Vadeden Sporcusu Emir Talha Keklik G

Gelecek Vadeden Sporcusu Gülenay Çağlar G

Gelecek Vadeden Sporcusu Dua R.Zaman G

Gelecek Vadeden Sporcusu Demir İnce M

Gelecek Vadeden Sporcusu Müesser Serdar G

Gelecek Vadeden Sporcusu Miran İnce M

Gelecek Vadeden Sporcusu Melek Naz Altınpıçak G

Gelecek Vadeden Sporcusu Kerem Kencebay G

Gelecek Vadeden Sporcusu Duru Nisa Üzüm G

Gelecek Vadeden Sporcusu Fatma Dilem Dilekçi L



KARATE Yılın Antrenörü Farhat Jorayev

Yılın Hakemi Esef Karataş

Yılın Bayan Kata Sporcusu Nurana Jorayeva

Yılın Erkek Teknik Sporcusu Davut Jorayev

Yılın Genç Erkek Kata Sporcusu Timur Şimşek

Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu Mikhail Khomyshin

Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu Alexander Molodtsov

Yılın Genç Bayan Kata Sporcusu Kadriye Diana Çelik

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu Gleb Yurchenko

Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu Ali Achilov

Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu Emirhan Rejepov

Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu Lyuba Goryacheva

Yılın gelecek vadeden Erkek Sporcusu Arsenii Makolov

Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu Derya Jelaleddinoğlu

Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu Viktoriya Alpsaran

Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu Aleksandra Khomyshina

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu Oleksii Didukh

Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu Timur Makuyev

Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu Berk Wladislav Fidan

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu Deniz Güneş Dinçer

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu Georgiy Voronov

Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcu Konstantin Fedosyuk

Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcu Barış Sofuoğlu

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu Dawut Charıyev

Yılın Genç Erkek Teknik Sporcu Oleksandr Didukh

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu Samir Şimşek

Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu Amir Davletov

Gelecek vadeden Bayan yıldız sporcu Mehri Yarasova

Genç Erkek Kata Sporcusu Danila Tyutyugin

Yıldız Erkek Kata Sporcusu Danial Ollasanov

Yıldız Erkek Teknik Sporcu Alinur Baturgali

Yıldız Erkek Teknik Sporcu Artem İvanov



AKİDO Yılın Antrenörü Evren Yahya Yapıcı

Yılın Antrenörü Berke Ada

Yılın Golden Age Erkek sporcusu Sadık Saygınel

Yılın Başarılı Erkek Sporcusu Gökhan Yapıcı

Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu Doruk Yapıcı

Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu Batu Ada

Yılın Başarılı Veteran Erkek Sporcusu Serkan Mutluoğlu

Yılın Genç Erkek Sporcusu Aren Güralp

Yılın Genç Bayan Sporcusu Defne Mutluoğlu







YILIN ŞAMPİYON KULÜBÜ GİRNE TAEKWONDO JUDO KARATE AİKİDO İHTİSAS KULÜBÜ









