TAE'nin badem seleksiyon çalışmasında arazi ziyaretleri yapıldı

Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün (TAE) yürüttüğü badem seleksiyonu ve gen kaynakları muhafaza projesi kapsamında arazi çalışmaları yapıldı.

TAE’den verilen bilgiye göre, TAE’den Dr. Yeşim Rehber Dikkaya tarafından yürütülen proje kapsamında ülke genelinde verim ve kalite yönünden ön plana çıkan çeşitlerin tespitine yönelik arazi çalışmaları yürütüldü.

Çalışmada bugüne kadar, badem genotipleri belirlenip çiçeklenme zamanı birbirinden farklı olduğu görülen badem ağaçları işaretlendi, çağla zamanı çağla kaliteleri incelendi ve olgunluk sonrası meyvede pomolojik analizleri yapılmaya başlandı.

Çalışma kapsamında iç badem randımanı, kırılma durumu ve tat gibi birçok özellik de incelenecek, genetik materyalin korunması için de Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde parsel kurulacak.