Taha Akgül bronz madalya madalya maçına çıkacak

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09/08/2024

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Taha Akgül bronz madalya madalya maçına çıkacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, finale çıkamadı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 yendi.

Yarı finalde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşan Taha Akgül, rakibine 2-1 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti.

Milli güreşçi, oyunlarda yarın bronz madalya maçına çıkacak.

09/08/2024 23:20
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TAGS: Taha Akgül bronz madalya madalya maçına çıkacak
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