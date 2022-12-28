Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın serbest stil güreşçisi seçildi

Milli sporcu Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından yılın serbest stil güreşçisi seçildi.

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28/12/2022

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Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın serbest stil güreşçisi seçildi

UWW'den yapılan açıklamaya göre, erkekler 125 kiloda 7 yıl sonra ilk, toplamda 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaşan ve 9'uncu kez Avrupa şampiyonu olan Taha, unvanın sahibi oldu.

Bu yıl ayrıca Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası'nı da kazanan Taha, topladığı 68 bin puanla sıkletinde dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

28/12/2022 09:17
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TAGS: Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği
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