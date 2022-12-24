Tahammül sınırlarını zorluyor

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Egzozlarından çıkan seslerle gece saatlerinde vatandaşların uykularını kaçıran abartı egzoz takılı araçlar, vatandaşların kabusu oluyor.

Modifiye araç tutkunları tarafından yaptırılan abart egzoz sesleri, vatandaşları adeta çileden çıkarıyor.

Hatta bazı araçlardan egzoz patlatma olarak tabir edilen ve daha rahatsız edici çıkan ses, tahammül sınırlarını oldukça zorluyor.

Haber Kıbrıs'a konuşan ve bazı geceler uyku uyuyamaz hale geldiklerini belirten vatandaşlar, oldukça tepkili...

Ülkemizin bir çok bölgesinde benzer şikayetlerin olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, yetkili birimlerin konuyla ilgili önlem almasını istedi.

Polis, patlak egzozla araç kullanan sürücülere 1482 TL 75 kuruş, araçlarında susturucu bulundurmayan sürücülere ise 988 TL 50 kuruş cezai işlem uyguluyor.

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24/12/2022 20:50