Tahıl anlaşmasından sonra yola çıkmıştı! NAVI-STAR İstanbul'da

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odesa'dan hareket eden 33 ton mısır yüklü ikinci gemi "NAVISTAR" isimli gemi İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odesa'dan hareket eden 33 ton mısır yüklü ikinci gemi "Navıstar" İstanbul Boğazı açıklarına ulaştı. Gemi; BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler tarafından yapılan denetim sonunda yoluna devam edecek.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün Odessa Limanı'ndan ayrılan panama bayraklı "Navıstar" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetlerin denetim yapılacak ve denetleme sonucuna göre gemi yoluna devam edecek. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçerek İngiltere'ye gidecek.

NAVISTAR İSTANBUL'UN KUZEYİNDE BELİRLENEN MEVKİYE ULAŞARAK DEMİRLEDİ

Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.

Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.

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06/08/2022 18:32