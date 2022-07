Tahıl koridoru anlaşması dünya gündeminde

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için İstanbul'da imzalanan anlaşma, dünya gündeminde. İtalyan basını, "Anlaşma, Türk diplomasisinin meyvesidir" derken, Fransız basını, tahıl anlaşmasını Erdoğan'ın büyük başarısı olarak gördü. BBC televizyonunun internet sitesinde, anlaşmanın imzalanmasına ilişkin haberde, “umut ışığı” ifadesi kullanılarak, “Anlaşma haberlerinin ortaya çıkmasıyla emtia piyasalarında gıda fiyatları düştü" denildi. İşte dünya basınında geniş yer bulan İstanbul'daki tarihi anlaşmanın yankıları ve gelen yorumlar...

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanması dünya basının en önemli gündemlerinden biri oldu. Fransa ve İtalya basını, söz konusu anlaşmanın imzalanması için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çabaya dikkati çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu; Ukrayna ve Rusya taraflarının katıldığı, "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" olarak imza altına alınan anlaşmanın töreni Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlendi.



Al jazeera ve SKY News başta olmak üzere birçok uluslararası televizyon, imza törenini canlı yayınla izleyicilerine ulaştırdı.



Uluslararası haber ajansı Reuters, anlaşmayı “Ukrayna ve Rusya, savaş devam ederken tahıl ihracat limanlarını yeniden açmak için anlaşma imzaladı” başlığıyla aboneleriyle paylaştı.



BM ve Türkiye’nin anlaşmanın yapılmasına aracılık ettiğini aktaran Reuters, anlaşmanın küresel gıda krizini hafifletmeye yönelik umut verici ilerleme işareti olduğunu kaydetti.



The Associated Press, anlaşma için “Bir umut ışığı: Ukrayna ve Rusya, tahıl ihracat anlaşması imzaladı” başlığını kullandı.



Anlaşmanın, dünya çapında oluşacak gıda güvenliği tehdidini sona erdirdiğine işaret eden Ajans, savaş nedeniyle Karadeniz limanlarında sıkışıp kalan 22 milyon ton tahıl ve diğer tarım ürünlerinin ihracını sağlayacağını kaydetti.



Fransız Haber Ajansı AFP de “Savaşın yaklaşık 6'ıncı ayında Ukrayna ve Rusya, Türkiye ve BM ile tahılın Karadeniz'den tahliyesi konusunda anlaşma imzaladı" başlığıyla anlaşmaya ilişkin haberi aboneleriyle paylaştı.

FRANSIZ BASINI, TAHIL ANLAŞMASINI ERDOĞAN'IN BÜYÜK BAŞARISI OLARAK GÖRDÜ



Fransa'nın Le Parisien gazetesi, İstanbul'daki anlaşma için "Ukrayna tahılı: Moskova ve Kiev küresel gıda krizini önlemek için ablukayı kaldıran bir anlaşma imzaladı" başlığını kullandı.



Gazetenin haberinde, Ukrayna tahılının transferi için yapılan anlaşmayla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük diplomatik başarılarından birine imza attığı kaydedildi.



France 24 yorumcusu Bruno Daroux, aynı kanalda yaptığı konuşmada, bu anlaşmanın imzalanmasında BM'nin yanı sıra Türkiye’nin rolüne değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu anlaşmanın imzalanmasını sağladığına dikkati çekti.



İTALYAN BASINI: "ANLAŞMA, TÜRK DİPLOMASİSİNİN MEYVESİDİR"



İtalyan basını da tahıl ürünlerinin, Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin anlaşmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanmasına geniş yer ayırdı.



İtalyan haber kanalı Rainews24, sosyal medya hesaplarından anlaşma haberini, “25 milyon ton buğday üzerindeki blokaj bugünden itibaren kalktı. Fiyatlar, savaş öncesi seviyelere düştü. Gıda krizinde aciliyetle son veren anlaşma, Türk diplomasisinin meyvesidir. ABD ve Kremlin, anlaşmayı alkışlarla karşılıyor” ifadeleriyle duyurdu.



La Repubblica gazetesinin bugünkü baskısında, “Erdoğan, buğday konusunda Ruslarla Ukraynalıları uzlaştırdı” başlığı kullanıldı.



İtalyan ANSA ajansı, “Tahıl konusunda İstanbul’da dönüm noktası. Kiev ve Moskova, BM ve Ankara’nın huzurunda ayrı ayrı imza attı” başlığıyla verdiği haberinde, Ukrayna’daki 3 limandan tahılların küresel pazarlara ulaşması için güvenli koridorlar oluşturulacağını belirtti.

İNGİLTERE



İstanbul'daki imza töreni, tüm dünya basınında olduğu gibi İngiliz basınında da geniş yer buldu.



BBC televizyonun internet sitesinde, anlaşmanın imzalanmasına ilişkin haberde, “umut ışığı” ifadesi kullanılarak, “Anlaşma haberlerinin ortaya çıkmasıyla emtia piyasalarında gıda fiyatları düştü.” denildi.



Independent gazetesi, gıda krizinin anlaşmayla hafifleyeceğine dikkati çekti.



Küresel bir gıda krizinin önlenebileceğine dair umutları artıran önemli bir anlaşma imzalandığına işaret edilen haberde, “Tahıl stoklarının önündeki engelin kaldırılması, buğday ve arpa gibi hayati ürünlerin fiyatlarını yükselten gıda krizini hafifletmeye yardımcı olacak.” ifadesi kullanıldı.



The Guardian'ın haberinde, anlaşmanın gıda krizini önleyeceğine işaret edildi.



İstanbul’da imzalanan anlaşma törenine BM Genel Sekreteri Guterres ve aylarca süren gergin müzakerelerde kilit rol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı belirtilen haberde, abluka altındaki Karadeniz limanlarından milyonlarca ton tahıl ihracatına izin verilmesinin “potansiyel olarak feci bir küresel gıda krizi tehdidini önledi” vurgusu yapıldı.



CNN, ANLAŞMANIN BM VE TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞUNDA İMZALANDIĞINA VURGU YAPTI



CNN International televizyonun internet sitesinde, "Ukrayna tahıl anlaşması, küresel gıda krizinin olduğu dönemde kabul edildi" başlığına yer verildi.



Haberde, anlaşmanın İstanbul'da, BM ve Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştiği vurgulanırken, Erdoğan'ın konuşmasında, "Anlaşma sonucunda milyonlarca insanın açlık tehlikesinden kurtulacağını" ilişkin demeci öne çıkarıldı.



New York Times gazetesi de "Rusya ve Ukrayna, blokaj altındaki limanlardan tahıl çıkarmak için anlaşmaya vardı" başlığı ile verdiği haberde, anlaşmanın BM ve Türkiye'nin yardımlarıyla yapıldığı, söz konusu anlaşmanın tahıl fiyatlarını düşürmeye, küresel bir gıda krizini hafifletmeye yardımcı olmasının beklendiğine işaret edildi.



Washington Post gazetesi, Rusya ve Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasında, Türkiye'nin aracılığına atıf yaparak, "Rus ve Ukraynalı bakanlar, Ukrayna tahılının ihracatını yeniden başlatmak için Türkiye'de tarihi bir anlaşma imzaladı." ifadesini kullandı.



RUS BASINI



Rus medyasında da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında İstanbul’da imzalanan belgeye dikkat çekildi.



Rus haber ajansı TASS, “Ukrayna için koridorlar ve Rusya'ya yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi” başlığıyla servis ettiği haberde, anlaşmaların detaylarına geniş yer ayırdı.



Rus Kommersant gazetesi, İstanbul’daki görüşmeyi “Rusya, Türkiye ve BM, Ukrayna'dan tahılın çıkışı konusunda anlaşma imzaladı” başlığıyla okuyucularına servis etti. Haberde, “Anlaşmanın, tahılın deniz üzerinden sevkiyatına yol açması bekleniyor.” ifadesi kullandı.



Bazı Rus devlet televizyon kanalları da Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun İstanbul’daki açıklamalarını detaylı şekilde aktardı.



YUNANİSTAN



Yunanistan’da yayın yapan Kathimerini gazetesi, “Rusya-Ukrayna: Tahıl ihracatı anlaşmasında imzalar atıldı” başlıklı haberinde, anlaşmanın gıda krizinin aşılmasında faydalı olacağına vurgu yaptı.



“Tahıl ihracatı için Rusya-Ukrayna Anlaşması İstanbul’da imzalandı” başlığını kullanan “CNN Greece” isimli haber portalı, haberinde, Guterres’in anlaşma için kullandığı “umut feneri” benzetmesine yer verdi.



Haberde, tahıl stoklarının serbest kalmasının, fiyatlarda ani yükselişe neden olan gıda krizinin hafiflemesine yardımcı olacağı ifade edildi.



Ethnos Gazetesi, anlaşmaya ilişkin gelişmeyi, küresel gıda krizine karşı hafifletici olabileceği için “hayati öneme sahip” olarak değerlendirdi.



EFSYN Gazetesi de anlaşmayı, “dünyanın gıda güvenliğini tehdit eden savaş zamanındaki bir karşıtlığa son verecek” sözleriyle yorumladı.



Avusturya'nın Kamu Yayıncı Kuruluşu ORF, İstanbul'da imzalanan anlaşmayı, acil koduyla okuyucularına duyurdu. Haberde, Ukrayna ve Rusya'nın, Türkiye ve BM ile iki ayrı anlaşma imzaladığına, bu yolla tahıl blokajının kaldırılabileceğine işaret edildi.



ORF, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşmaya ilişkin "tarihi bir gün" ifadesini alıntıladığı haberinde, Erdoğan'ın "Bu anlaşmayla önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes yolu açacağız" ifadesine yer verdi.



ÇİN HABER AJANSI ANLAŞMAYI SON DAKİKA HABERİ OLARAK DUYURDU



Çin haber ajansı Xinhua, gelişmeyi son dakika haberi olarak duyurdu. Haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Rusya arasındaki anlaşmayla tahıl ihracatına ilişkin müjdenin geleceğini bildirdi.” ifadesine yer verdi.



Haberde, Erdoğan’ın, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Rusya ile Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla imzalar atılacak, tarım koridoruyla ilgili sorunlar çözülmüş olacak. Bu imzaların ardından dünyaya müjdeyi vereceğiz.” sözleri aktarıldı.



İsrail’in Haaretz gazetesi ise haberi internet sitesinde, “Ukrayna-Rusya, dünyadaki gıda krizini hafifletmek için tahıl gıda anlaşması imzaladı” başlığıyla duyurdu.



Hindistan’da İngilizce yayın yapan Times Of India gazetesi, haberi, “Ukrayna ve Rusya, savaş devam ederken tahıl ihracat limanlarını yeniden açmak için anlaşma imzaladı.” başlığı ile okuyucularına duyurdu.



Haberde, anlaşmanın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kötüleşen uluslararası gıda krizinin hafifletilebileceğine dair umutları artırdığına işaret edildi.



The Hindu gazetesi ise haberinde, “Ukrayna ve Rusya, Karadeniz'de tahıl ihracatı için BM anlaşması imzaladı” başlığını kullandı.

23/07/2022 09:57