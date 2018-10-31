Tahıl ve Benzeri Ürün Beyanları İçin Hazırlanan Listeler Askıya Alındı

KKTC’de 2017–2018 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yapılan tahıl ( arpa, buğday yulaf, tritikale), hâsıllık, baklagil, nadas, sebze, narenciye, meyve ağacı, zeytin, harup, bağ ve diğer ağaç beyanları için hazırlanan askı listeleri köy ve üretici bazında köylerde askıya alındı.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikameti olmayan köylerin askı listelerinin Genel Tarım Sigortası Fonu ve/veya ilgili Tarım Daireleri’nde görülebileceği kaydedildi.

16 Ekim’de askıya alınan beyanların 1 Kasım Perşembe günü itiraz süresi sona erecek.

İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtilirken, itirazlar kaza ve/veya bölge Tarım Daireleri’nde Ve Genel Tarım Sigortası Fonu’nundan alınabilecek.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde bulguların doğru kabul edilerek işlem yapılacağı ifade edildi.