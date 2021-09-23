Tahir Topal geleneği bozmadı…

Uzun yıllardır ülkemizde tekstil ve hazır giyim sektöründe hizmet veren Serena Group’un Direktörü Tahir Topal, geçen beş yılda olduğu gibi bu yıl da altıncı kez vergi şampiyonu oldu.

Tahir Topal, dün akşam açıklanan “Maliye Bakanlığı, 2020 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanları” listesinde, 3 milyon 38 bin 962 TL vergi ile şahıslar kategorisinde vergi şampiyonluğunu bir kez daha elde etti…

Kendisiyle geçen yıl yapılan röportajda Tahir Topal, vergi vermenin, hem devlete karşı bir görevi hem de personeline karşı sorumluluğu olduğunu söylemişti.

Topal, “Vergi kaçıran bir kişinin yanına çalışmak nasıl bir duygu yaratır düşünün. Personelin bir kere size saygısı olmaz, güven duymaz, sizinle çalışaraktan bir gelecek kuramayacağını hisseder ve bir yerde ansızın ağzından kaçırabilir. Neden huzurlu bir hayat yaşamak, saygın bir kimse olmak seçeneğim varken vergi kaçıran, güvensiz bir kimse olmayı tercih edeyim ki” diye konuşmuştu.

Topal, 3 milyon 38 bin 962 TL vergi ödedi…

Maliye Bakanlığı, 2020 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanlarını yayımlandı.

Serena, LC Waikiki, U.S. Polo Assn, Madame Coco, Roman, Pierre Cardin, InStreet ve Avva gibi markaların KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal, 9 milyon 606 bin 430 TL vergi beyanı, 3 milyon 38 bin 962 TL vergi ile yine vergi şampiyonu oldu.

KKTC'de vergi şampiyonu ile birlikte ikinci olan isim de değişmedi. Burak Başel, tıpkı 2019 rekortmenler listesindeki gibi bu yıl da ikinci oldu.

Teknoloji üreten, geliştiren ve işleten firmalara yatırım yapan Basel Holding’in sahibi Burak Başel ise 8 milyon 884 bin 94 TL vergi beyanı ve 2 milyon 817 bin 760 TL vergi ödedi.

Şahıslar listesinin üçüncü sırası ise, 4 milyon 155 bin 523 TL vergi beyanı ve 1 milyon 366 bin 123 TL vergi ile Jinder Singh’in oldu.

Kurumlar listesinde başı Türkiye İş Banası çekti…

Kurumlar listesindeki ilk sırayı 263 milyon 010 bin 838 bin TL vergi beyanı ve 61 milyon 807 bin 546 TL vergi ödemesiyle Türkiye İş Bankası alırken ikinci sırada ise, 32 milyon 601 bin 644 TL vergi ödemesiyle Voyager Kıbrıs Limited; yani, Merit Grup bulunuyor.

Listedeki üçüncü sıra ise 127 milyon 845 bin 47 TL vergi beyanı ve 30 milyon 43 bin 586 TL vergi ödemesiyle AKSA Enerji Üretim A.Ş.’ye ait.

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23/09/2021 14:10