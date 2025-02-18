Tahir Topaloğlu Kalp Krizi Geçirdi

Spor Basının önemli ismi Tahir Topaloğlu dün akşam sevenlerini oldukça korkuttu. Gece saat 01.00’de kalp krizi geçiren Topaloğlu kaldırıldığı Hastahanede acil olarak anjiyoya alındı

Spor camiasının önemli ismi Tahir Topaloğlu dün akşam gece yarısı geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı. Dün akşam oynanan Basketbolda final maçını Kuzey Kıbrıs Web TV’ye canlı olarak anlattıktan sonra saat 23.00 civarlarında evine geldi.

Gece saat 01.00’de kendini iyi hissetmeyen Topaloğlu kardeşi tarafından Elite Hospital’a götürüldü. Hastahaneye getirildiği vakit kalp krizi geçiren Tahir Topaloğlu yapılan kontroller sonrası acil olarak anjiyoya alındı.

Kardiyolok Soner Aksuyürek ve anestezi teknisyeni Mustafa Torun tarafından anjiyo yapılan Topaloğlu’nun ana damarında tıkanıklık olduğu ve 2 stent takılarak tıkanıklığın giderildiği öğrenildi. Topaloğlu’nun cok ağır bir kalp krizi geçirdiği ve hastahaneye erken gelmesinin hayata tutunmasında büyük şans olduğu belirtildi.

Hastahanede kotrol altına alınan Topaloğlu’nun Çarşamba gün taburcu edilmesi planlanıyor.