Tahiti'de kaybolan İş insanı Dilek Ertek aranıyor: Şu an herkes şüpheli

Sevgilisiyle tatil için gittiği Tahiti'de gemiden düşerek kaybolan ünlü iş insanı Dilek Ertek'e yönelik soruşturma devam ediyor. Ertek'in oğlu gittiği ülkede annesinin cansız bedenini ararken konuya ilişkin avukatı açıklama yaptı. Avukat, ''Bizim için şu an herkes şüpheli'' dedi.

İş insanı Dilek Ertek tatile gittiği Tahiti'de bulunduğu gemiden düşerek denizde kayboldu. Ertek'i arama çalışmaları devam ediyor.

Dilek Ertek, 26 Ekim'de İsviçreli sevgilisiyle doğum gününü kutlamak için Norwegian Spirit adlı cruise gemisine bindi. Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, sevgilisi gün boyu kendisinden haber alamadığı Ertek'in kayıp olduğunu bildirdi.

ACI GERÇEK KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

Kamera kayıtlarının incelenmesiyle iş insanının balkondan aşağı düştüğü tespit edildi. Annesinin öldüğünü öğrenen Gökçe Atuk, Tahiti'ye giderek annesini aramaya başlasa da, Ertek'in cansız bedenine ulaşılamadı.

Atuk ve avukatının Tahitili yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ertek'i sevgilisinin ittiği iddia edilirken gerçek, soruşturma sonucunda netlik kazanmış olacak.

Sabah gazetesine konuşan Gökçe Atuk'un avukatı Didem Konaş Büyükpınar, Ertek'in mücevherlerinin kayıp olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

''BİZİM İÇİN ŞU AN HERKES ŞÜPHELİ''

Yaşanan olayın uluslararası sularda gerçekleşmesi nedeniyle Tahiti'nin soruşturma başlatması yönünde Atuk'un büyük emeğinin olduğunu ve soruşturmanın derinleştirildiğini kaydeden Büyükpınar, şöyle devam etti:

"Kaptanın ve ilgili personellerin ifadesi alındı. Geminin yaptığı araştırma kayıtları da adli makamlara teslim edildi. Kaptanın seyir defterini yetkili makamlar aldı. Şu ana kadar yapılan soruşturma neticesinde Ertek'in o gece yanında kim veya kimlerin olduğunun henüz teşhisi yapılmadı. Dilek Hanım erkek arkadaşı ile birlikte gitmişti tatile. Uzun yıllardır beraberlerdi. Onun bu olayda bir ilgisi yoktur diyemiyoruz. Kaptandaki delilleri, geminin kamera kayıtlarını hep birlikte değerlendirdikten sonra ancak bir açıklamada bulunabiliriz. Bizim için de şu anda herkes şüpheli"

''HER YERE MÜCEVHERLE GİTMEZDİ''

İsminin açıklanmasını istemeyen bir aile yakını da Dilek Ertek'in vefatıyla ilgili konuştu.

Acı olayın gemide saat 01.24'te gerçekleştiğini belirten aile yakını, bugüne dek İsviçreli olduğu öne sürülen erkek arkadaşının Avusturyalı bir mimar olduğunu söyledi. Ertek'in kalabalık arkadaş grubuyla değil erkek arkadaşıyla baş başa seyahate çıktığı ve yanında da, bahsedildiği gibi milyon dolarlık mücevherler olmadığı bilgisini aktaran yakını, "Dilek Hanım lüks mücevher satıyor diye her yere onlarla gitmezdi. Bu tatile çıkarken de yanına pahalı mücevherlerini almamıştı" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Mimar, olayın üzerinden saatler geçtikten sonra haber verdiği için büyük bir ihmal söz konusu. Olayın çok geç haber verilmesinden kaynaklı oluşan ihmaller zinciri tüm aileyi isyan ettiriyor. Hızlı hareket edilseydi böyle bir olayın yaşanmayacağını düşünüyoruz." Ertek'i 'hayat dolu, tatlı dilli ve mütevazı bir insan' diye tanımlayan yakını Ertek'in intihar etmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

OĞLU BİR HAFTADIR OLAYIN İZİNİ SÜRÜYOR

Öte yandan geminin ve erkek arkadaşının ihmali sebebiyle yürütülen soruşturmayı Ertek'in oğlu Gökçe Atuk yakından takip ediyor. Aldığı haberle yıkılan ve apar topar Tahiti'ye giden Atuk, yaklaşık bir haftadır olayın izini sürüyor. Bu arada eğer cesede ulaşılamazsa 11 Kasım'da Ertek için gıyabi bir cenaze merasimi düzenlenecek.

'DAVA AMERİKA'DA GÖRÜLECEK'

Dilek Ertek'in haberi Tahiti'de de gündem oldu. Ülkede yayınlanan bir haberde olayın detayları aktarıldı ve "Güvenlik kameraları geminin 11. katından aşağı düşen bir insan belirledi. Trajedi uluslararası sularda meydana geldiğinden ve Tahiti'nin deniz sınırları içinde olmadığından dava Amerika'da görülecek" denildi.

'CİNAYET İHTİMALİ ÇOK ACI'

Soruşturmanın devam ettiğine dikkat çeken Avukat Büyükpınar, "Olayın nasıl gerçekleştiğine dair gemi kayıtları, kaptanın seyir defteri inceleniyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama bir kaza olduğunu düşünüyoruz. Cinayet fikrinden uzaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü o çok acı bir şey" ifadelerini kullandı.



SEVGİLİSİ TAHİTİ'DEN AYRILDI

Yaşanan olay nedeniyle Gökçe Atuk'un çok üzgün olduğunu kaydeden Büyükpınar, "Anne-oğul birbirlerine çok düşkünlerdi. İşleri beraber yürütüyorlardı. Gökçe Bey çok üzgün. Dilek Hanım'ın sevgilisi ise Tahiti'den ayrıldı" dedi.



O GEMİDEN DÜŞEN BİR KADIN KURTULMUŞTU

Dilek Ertek'in bindiği Norwegian Spirit adlı gemide daha önce de benzer bir olay yaşandı. Norwegian Cruise Line gemisiyle Hırvatistan'dan İtalya'ya seyahat eden 46 yaşındaki İngiliz Kay Longstaff, Adriyatik Denizi'ne düşmüştü. İngiliz kadın, gece boyunca şarkı söyleyerek hayatta kaldığını belirtmişti.

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07/11/2022 09:35