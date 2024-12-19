Tahkim Kurulu Mehmet Erol'un cezasını 4 maça düşürdü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Av. Salih Irkad başkanlığında toplanarak gündemindeki konuları değerlendirdi.

1- Kurul, TK- 10/2024-2025 sayılı başvuruyu incelemişolup Hakem, Yardımcı Hakem ve gözlemci raporlarını incelemiş ve tezekkür etmiştir. 6/12/2024 tarihinde Atatürk Stadında oynanan Çetinkaya TSK – Mağusa Türk Gücü arasındaki Süper Lig müsabakasında Mağusa Türk Gücü’nün 100764 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Erol’un maçın 90 +5. Dakikasında rakip takım futbolcusuna yapmış olduğu kasti faul neticesinde maçın hakemi tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılarak oyundan ihraç edilmiştir akabinde bahsi geçen oyuncupişman olarak rakibinden özür dilemiş ve hiçbir taşkınlık çıkarmadan sessizce oyun alanını terk etmiştir. Tarafımıza yapılan itiraz ve buna ekli sunulan yazılı savunma bu hususları doğrular nitelikte olup konu futbolcuya Disiplin Kurulu tarafından 5 resmi müsabakadan men cezası verilmiştir. Kurulumuz bilhassa tarafımıza sunulan raporları ve savunmayı inceledikten sonra konu futbolcuya verilen 5 resmi müsabakadan men cezasını 4 resmi müsabakadan men cezasına düşürmeyi uygun ve adil bulmuştur. Keza Disiplin Kurulumuz ilgili pozisyonda topun oyunda olmasına rağmen yapılan kural dışı hareketi ciddi faullü oyun yerine şiddetli hareket olarak değerlendirmekle doğru bir karar vermiştir fakat kanaatimizce yapılan fiile verilen 5 resmi müsabakadan men cezası fiilin ağırlığı da değerlendirildiğinde fazla olduğu inancındayız bu cihetle 4 maçtan daha fazla bir cezayı gerektirecek bir kural dışı hareket olmadığıkanaatine vardık, bu cihetle verilen cezayı 4 resmi müsabakadan men cezasına düşürmeyi uygun ve adil buluruz.

2- Kurul, TK-11/2024-2025 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem, Yardımcı Hakem ve gözlemci raporlarını tetkik ve tezekkür etmiştir. 8/12/24 tarihinde Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Mesarya SK – Alsancak Yeşilova SK Süper Lig müsabakasında Alsancak Yeşilova SK Yardımcı Antrenörü Eray Yavuk iki kulüp teknik sorumluları arasında yaşanan sözlü münakaşa neticesinde Hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmış ve hiçbir taşkınlık yapmadan oyun alanını terketmiştir. Disiplin kurulumuzun konu teknik sorumluya vermiş olduğu 3 maçlık cezası konu şahsın saldırganlık göstermeyip herhangi bir küfür ya da fiili müdahaleye varmadığı cihetle 2 resmi müsabakadan men düşürmeyi uygun ve adil buluruz.