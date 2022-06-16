Tahkim Kurulu'nda toplu istifa

Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı ve kurul üyeleri yeni federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifalarını sundu. Büyükekşi yeni bir başlangıç için kurulların istifa etmesini istemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçim sonrası kurulların istifasını istemesinin ardından Tahkim Kurulu'ndan istifa kararı alındı. Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı ile kurul üyeleri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifasını sundu.

Seçim sonrası açıklama yapan Büyükekşi, Türk futbolunu arzulanan ve hak ettiği noktalara getireceklerini vurgulamış,

"Ben hep söyledim, biz bu yolda birlikte yürümeye kararlıyız. Özellikle her zamankinden çok farklı bir yönetim listesi oluşturduk. Her bölgeye hitap eden, her konuya hitap eden bir yönetim kurulumuz var. Onlarla çok güzel işlerin altına imza atacağız. TFF bünyesinde görev yapan Tahkim, Disiplin, Temsilciler, Uyuşmazlık Çözüm kurulları, MHK ve etik kurullar gibi tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak bu yolda ilerlemek istiyoruz" demişti.

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16/06/2022 22:08