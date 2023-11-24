Tahkim Parlak’ın cezasını düşürdü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu Av. Salih Irkad başkanlığında toplanarak gündemindeki konuları değerlendirdi. Alınan kararlar şöyle;

1) Kurul, TK-5/2023-2024 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem, Yardımcı Hakem ve gözlemci raporlarını incelemiş ve yayıncı kuruluşun maç görüntülerini ve olay anını tetkik ve tezekkür etmiştir. Alsancak Yeşilova SK – Lefke TSK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasının 90. Dakikasında rakibine yaptığı müdahale neticesinde kırmızı kartla cezalandırılan Alsancak Yeşilova SK‘nın 112313 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Fatih Parlak KTFF Disiplin kurulu tarafından 3 resmi müsabakadan men cezası verilmiştir. Hakem raporunda ilgili futbolcunun rakibine yapmış olduğu müdahale şiddetli hareket olarak değerlendirilmiş olmakla birlikte kurulumuza sunulan maç görüntüleri tetkik ve tezekkür edildikten sonra yapılan fiili müdahalenin şiddetli hareket değil ciddi faullü oyun olduğu ve disiplin talimatı uyarınca bu şekilde yorumlanması gerektiği kanaatine vardık, bu cihetle kurulumuz KTFF Disiplin kurulunun vermiş olduğu 3 resmi müsabakadan men cezasını 2 resmi müsabakadan men cezasına düşürmeyi uygun ve adil buluruz.