Tahkimden Gayretköy'e Hükmen Mağlup Kararı

Tahkim Kurulu kararına göre BTM 2. Ligi 1. Grup'ta yer alan Gayretköy hükmen mağlup sayıldı

Karar şöyle:

Kurul, TK.1/2022-2023 sayılı ve 14/7/2022 tarihli başvuruyu incelemiş olup 1/7/2022 tarihinde oynanan Gayretköy SK – Akçay SK İktisatbank BTM 2. Ligi 1. Grup müsabakasında maçta yer alan Gayretköy SK’nın Mehmet Keskiner isimli futbolcusunu müsabaka isim listesine adını doğru yazmış olmasına rağmen, lisans numarası ve doğum tarihinin Mehmet Keskiner’e ait olmadığı ve Mert Keskiner isimli futbolcuya ait olduğu gerekçesiyle, Akçay SK’nın BTM Kurulu’na yapmış olduğu itiraz, BTM Ligi Disiplin Kurulu tarafından görülmüş ve 4/7/2022 tarihinde BTM Kurulu aldığı kararda yapılan hatanın kasıtlı olmayıp Gayretköy SK’nın ilgili yöneticisi tarafından sehven yapıldığı kanaatiyle itirazı reddetmiştir. Kurulumuz yapılan başvuruyu ve Müsabaka Talimatı’nın incelemiş ve yapılan hitapları değerlendirdikten sonra, Müsabaka Talimatı’nın 24. Maddesi olan Hükmen Yenik Sayılabilecek Haller’de “i” bendinde Futbolcunun “kendine ait olmayan lisansı kullanması durumunda herhangi bir kasıt ve/veya hata olup olmamasına bakılmaksızın konu hallerde bu ihlali yapan kulübün aleyhine hükmen mağlubiyet kararı” verileceğini hükme bağlamıştır. Bu cihetle, kurulumuz, Gayretköy SK – Akçay SK müsabakasının (Gayretköy SK’nın hükmen mağlup sayılarak) 3-0 Akçay SK lehine tesciline oybirliği ile karar vermiştir.

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26/07/2022 12:54