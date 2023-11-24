Tahran'da düzenlenen yürüyüşte yüzlerce kişi İsrail'i protesto etti

İran'ın başkenti Tahran'da cuma namazı öncesi düzenlenen yürüyüşte yüzlerce kişi İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü Besic'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tahran'daki İnkılap Caddesi'nde geçit töreni düzenlendi.

Geçit töreninde kendilerini "Besic gönüllüsü" olarak tanımlayan yüzlerce kadın ve erkek yürüyüş yaptı.

Filistin ve İran bayraklarını taşıyan grup, sık sık "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İngiltere" şeklinde sloganlar attı.

Kadınlar, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maket cenazeler taşırken bazı göstericiler de ABD ve İsrail bayraklarına sarılmış tabutlar taşıdı.

Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen siyah beyaz renklerdeki kefiye veya puşi adıyla bilinen örtüyü takan göstericiler Filistin'e destek mesajları yazılı pankartlar açtı.

Siyasi ve askeri yetkililerin de katıldığı geçit töreninin protokol kısmına ise platform üzerine uzun ve kısa menzilli füzeler yerleştirildi.

Bazı göstericiler, İran'ın "Fettah" isimli ilk hipersonik füzesinin maketini omuzlarında taşıdı.