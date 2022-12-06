Tahran’da mevsimin ilk karı yağdı, vatandaşlar parklara yöneldi

İran’ın başkenti Tahran’da mevsimin ilk karı yağarken, uzun zamandır yağmurun dahi görülmediği kentin sakinleri parklara çıkarak karla hasret giderdi.

Şehrin kuzey kesimlerinde yağan karın ardından sokaklara ve parklara çıkan Tahranlıların bazıları kar yağışı altında yürüdü, bazıları da kar topu oynayıp, kardan adam yapmayı tercih etti.

Başkentin kuzey bölgelerinde kar, orta bölgelerinde karla karışık yağmur, güney kesimlerinde ise yağmur etkili oldu.

Aynı anda farklı yağış türlerinin görüldüğü Tahran’da, şehrin sembol eserlerinden sayılan Milat Kulesi adeta sise gömüldü.

Şehrin güney kesimlerinde yağış nedeniyle caddelerde biriken su, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağış ve sis dolayısıyla birçok bölgede trafikte yoğunluk görüldü.

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06/12/2022 09:45