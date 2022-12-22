Tahsil ettiği 86 bin 981 TL'yi çaldı

Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan A.I’nın (E-30), sattığı ürünlere karşılık bir şirketten tahsil ettiği toplam 86 bin 981 TL nakit parayı, iş yerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Ayrıca Esentepe’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan S.K.D’nin (K-32) ise müşterilerin marketten satın aldığı ürünleri kasada iptal edip, toplam 22 bin 100 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

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22/12/2022 13:51