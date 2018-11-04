Tahsin Mertekçi anıldı

Trafik kazasında hayatını kaybeden eski milletvekili ve Yalova Spor Külübü eski Başkanı Tahsin Mertekçi, ölümünün birinci yıldönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Yuvacık Kabristanlığı’nda düzenlenen törene, Mertekçi’nin ailesi ve sevenlerinin yanısıra, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri, spor camiasından temsilciler katıldı.

Törende aile adına söz alan Yalova Spor Kulübü Eski Başkanı Kadir Dağcan, Tahsin Mertekçi’nin toplumsal olaylara duyarlı, insan sevgisiyle dolu değerli bir insan olduğunu belirterek, onu çok erken bir zamanda kaybetmenin acısını hala yaşadıklarını ve onu asla unutmayacaklarını söyledi.

Yalova Spor Kulübü Kurucu Başkanı Ramadan Cemil’in kızı Işın Ramdan Cemil de Piskobu köyünde kök salmış değerlerin 1974 sonrası Kuzeye taşındığını ve bunun en güzel örneğinin de Tahsin Mertekçi’nin değerleri olduğunu anlatarak, onun değerlerinin yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

Törende daha sonra siyasi partiler adına TKP’den Mehmet Çakıcı, UBP’den Nazım Çavuşoğlu, CTP’den Armağan Candan, HP’den Hasan Büyükoğlu söz alarak Tahsin Mertekçi ile ilgili anılarını ve duygularını paylaştılar.

Kulüpler Birliği Eski Başkanı Özel Tahsin de Tahsin Mertekçi’nin ülkemizde ve insanların kalplerinde unutulmayacak bir yere sahip olduğunu kaydederek, onun asla unutulmayacağını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit de Tahsin Mertekçi’nin yeri doldurulmaz, eşsiz bir insan olduğunu belirterek, birlikte yaptıkları siyasi çalışmalar ve anılarını anlattı.

Özyiğit, Tahsin Mertekçi’nin spor, toplumsal ve sosyal sorunlar konusunda da topluma yol gözterici olmuş ve yardımına koşmuş mücadeleci bir kişilik olduğunu ifade ederek, bizlere düşen görevin onun bıraktığı yoldan mücadeleyi sürdürmek ve Kıbrıs Türk toplumunu her alanda ileriye gitmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Tahsin Mertekçi anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Anma töreni din görevlisinin dua okuması ve Mertekçi’nin kabrine çiçek bırakılmasıyla son buldu.