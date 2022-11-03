Tahsin Mertekçi, vefatının 5’inci yıldönümünde anılacak

Eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü eski Başkanı Tahsin Mertekçi, vefatının 5’inci yıldönümünde 5 Kasım Cumartesi günü sabah saat 11.00’de kabri başında anılacak.

Mertekçi, 5 yıl önce meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti.

Mertekçi’nin ismi Yalova ile birlikte, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda ve Bostancı’da Tahsin Mertekçi Caddesi’nde yaşamaya devam ediyor.

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03/11/2022 15:46