Tahsin Mertekçi, vefatının 5’inci yıldönümünde anılacak
Eski milletvekili Mertekçi ölüm yıldönümünde kabri başında anılacak
03/11/2022
Eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü eski Başkanı Tahsin Mertekçi, vefatının 5’inci yıldönümünde 5 Kasım Cumartesi günü sabah saat 11.00’de kabri başında anılacak.
Mertekçi, 5 yıl önce meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti.
Mertekçi’nin ismi Yalova ile birlikte, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda ve Bostancı’da Tahsin Mertekçi Caddesi’nde yaşamaya devam ediyor.