Tahsin Özler’in Omonia'da tarihi adımı

Tahsin Özler'in ilk kez Omonia A takımında maça çıkması ülkemizde heyecan yarattı.

28 Ocak'ta 18 yaşına girecek olan Tahsin Özler KOP Kıbrıs Kupası 2. tur maçında ENY Diyenis İpsona takımı karşısında Omonia formasıyla 59. dakikada oyuna girdi. Omonia’nın 3-0 kazandığı maçta Tahsin sahadaki performansıyla alkış aldı.

Hem sağ kanatta hem sol kanatta öne çıkabilecek fiziksel niteliklere sahip olmasının yanı sıra ofansif orta saha oyuncusu olarak da görev yapabilen Tahsin Özler futbol otoriteleri tarafından Omonia U19 takımının en yetenekli ve umut verici futbolcularından biri olarak değerlendiriliyor. Tahsin Omonia A takımıyla sezon öncesi Polonya'daki kampa da katılmıştı.

Halil Özler'in (Littbarski) oğlu

K.Kaymaklı'nın iz bırakan futbolcularından, Littbarski ismiyle anılan Halil Özler'in oğlu olan Tahsin, geçen yıl U19 takımında oynadığı altı maçta attığı dört golle Gençler Ligi'nde en çok gol atan futbolcu oldu. Tahsin’in yetiştiği Omonia Futbol Akademi’sinde birçok Kıbrıslı Türk genç futbol eğitimi alıyor.

Geçen yıl Türkiye'de yaşanan deprem faciasının ardından Omonia taraftarlarının maçta siyah giysilerle yer alması ve tribünlerde açtıkları depremzedelere dayanışmayı destekleyen pankartlar halkımız arasında takdirle karşılanmıştı.

Omonia'da 67 yıl sonra 2.Kıbrıslıtürk futbolcu

Omonia takımında 1956- 1957 sezonunda forma giyen ilk Kıbrıslıtürk futbolcu İbrahim Aziz olmuştu. 67 yıl sonra Tahsin yeşil beyazlılarda süre alan ikinci Kıbrıslıtürk futbolcu oldu.

2003’te kapıların açılıp iki taraf arasında geçişlerin başlamasından sonra adanın güneyinde resmi lig maçlarında oynayan ilk Kıbrıslıtürk futbolcular 2003-2004’te Ali İmam ve 2005-2006 sezonunda Coşkun Ulusoy olmuştu. İki futbolcu da Nea Salamina futbol takımında yer almıştı.