Tahta oturan en yaşlı kral olacak! Gelenekler tarih oluyor

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09/10/2022

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Tahta oturan en yaşlı kral olacak! Gelenekler tarih oluyor

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle birlikte tahta oturan Kral 3. Charles, İngiltere tarihinde ilklere imza atıyor. Tahta oturan en yaşlı kral unvanına sahip olacak olan Charles, taç giyme töreninin geleneklerini de değiştirdi.

Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni tüm dünyanın merakla beklediği etkinlikler arasında. İngiliz basını 'Altın Küre Operasyonu' adı verilen tören ile ilgili yeni bilgilere ulaştı. Alışılmışın dışında gerçekleşecek olan törende Kral Charles, birçok geleneği değiştirdi.

DAHA KISA SÜRECEK

Annesinin taç giyme töreninin tersine Kral 3 saat yerine 1 saat süren sade bir tören ile taç giyecek. Hükümdara altın külçe takdim etmenin de dahil olduğu eski ve zaman alıcı ritüeller, zaman kazanmak için törende yer almayacak.

Sade törenden nasibini binlerce soylu da alacak. Elde edilen belgelere göre, davetli listesi de 8 binden 2 bine düşürülecek.

Başka bir deyişle binlerce soylu törene davet edilmeyecek. Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da yeni kralın resmen 3 Haziran'da taç giymesi bekleniyor.

TAÇ GİYEN EN YAŞLI KRAL OLACAK

Gelecek yıl düzenlenecek taç giyme töreninde Kral Charles 74, eşi Camilla ise 76 yaşında olacak. Bu da onu açık ara taç giyecek en yaşlı kral yapacak.

İngiltere kralları içinde en yaşlısı, 1830'da 64 yaşında taç giyen 4. William'dı. Kral'ın hükümdarlığı sadece 7 yıl sürmüştü.

09/10/2022 20:54
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TAGS: Tahta oturan en yaşlı kral olacak! Gelenekler tarih oluyor
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