TAK 46.yaşını pasta keserek kutladı

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20/12/2019

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TAK 46.yaşını pasta keserek kutladı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 46. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Ajansta, kuruluş yıldönümü dolayısıyla, personelin de katılımıyla pasta kesildi.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, 46. yaş kutlaması sırasında yaptığı konuşmada, personele emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.

Gürdallı, ajansın personel sayesinde ayakta olduğunu belirterek, 2020'de ajansı geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kutlama ve pasta kesimine TAK Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

20/12/2019 15:38
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TAGS: TAK 46.yaşını pasta keserek kutladı, HABER, KIBRIS,
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